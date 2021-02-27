Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yakında tanıtması beklenen ultra dayanıklı telefonu Galaxy Xcover 5, bugün tasarımıyla önümüze geldi. Paylaşılan fotoğraf, telefonun kalın kenarlıklara ve yan kısmında kırmızı bir tuşa yer vereceğini gösterdi.

Dün, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni ultra dayanıklı akıllı telefonunun yakında piyasaya sürüleceğine işaret eden bir gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. Bluetooth SIG sertifikası alan akıllı telefon, herhangi bir özelliğiyle çıkmasa da 'ultra dayanıklı telefon geliştiriliyor' iddialarını doğrulamıştı.

Samsung Galaxy Xcover 5 ismiyle piyasaya sürülecek olan akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı da bilinmiyordu. Tabii telefonun kalın olmasını ve ekranda geniş kenarlıkların bulunmasını bekliyorduk. Bugün de Voice üzerinde yeni ultra dayanıklı telefonun tasarımı ortaya çıkarıldı.

Samsung Galaxy Xcover 5'in tasarımı ortaya çıktı:

Telefon tasarımlarını önceden paylaşmasıyla popülerleşen Evan Blass tarafından Voice'da paylaşılan fotoğraf, Samsung Galaxy Xcover 5'in ön kısmını gösteriyor. Görselden gördüğümüz kadarıyla Samsung, yeni akıllı telefonunda ön kamerayı delikli ekran tasarımıyla değil, üst kenarlık içinde sunacak.

Ekran ve kamera dışında telefon hakkında diğer bir detay da cihazın sol tarafında görülüyor. Telefonun sol kısmında yer alacak olan butonlar kırmızı renge sahip. Bu detay dışında Samsung Galaxy Xcover 5, diğer yanında güç düğmesi ve ses kontrol düğmelerine yer veriyor.

Samsung, ultra dayanıklı telefonunna nasıl bir donanım koyacağını henüz açıklamamış olsa da telefonun özellikleri hakkında şimdiden birçok kişi hemfikir durumda. Akıllı telefonun 5,3 inçlik 1.600 x 900 piksellik ekrana, Exynos 850 işlemciye, 4 GB RAM'e, 3.000 mAh'lik bataryaya, 16 MP arka ve 5 MP ön kameraya yer vermesi bekleniyor.