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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ön Siparişleri Galaxy S26 Serisini Yakaladı: Katlanabilir Telefonlarda Tarihi Rekor!

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Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8, lansmanın ardından ön sipariş rekorları kırarak geleneksel amiral gemisi Galaxy S26 serisinin satış performansını geride bırakma noktasına geldi.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ön Siparişleri Galaxy S26 Serisini Yakaladı: Katlanabilir Telefonlarda Tarihi Rekor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sızıntılarıyla ünlü 'TheGalox' tarafından ortaya atılan iddialara göre Samsung Galaxy Z Fold 8 serisi için alınan ön siparişler, şirketin ana amiral gemisi olan Galaxy S26 serisinin ön sipariş sayılarına yaklaşmış durumda. Katlanabilir bir akıllı telefon ailesinin, standart Galaxy S amiral gemisi serisinden daha fazla ilgi görmesi sektörde daha önce örneği yaşanmamış bir senaryo olarak değerlendiriliyor.

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İddiaya göre Galaxy Z Fold 8, geçtiğimiz yıl pazara sunulan Galaxy Z Fold 7 modelinin aynı dönemde ulaştığı ön sipariş sayısını tam 3'e katlamış durumda. Raporlar, Galaxy Z Fold 8 serisinin ön siparişe açıldıktan sonraki ilk 72 saat içerisinde ulaştığı talebe, önceki nesil Galaxy Z Fold 7’nin ancak 15 günde ulaşabildiğini gösteriyor.

İçerikten Görseller

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ön Siparişleri Galaxy S26 Serisini Yakaladı: Katlanabilir Telefonlarda Tarihi Rekor!
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Katlanabilir telefonlara olan ilgi artıyor

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Sızıntıyı paylaşan kaynağın aktardıklarına göre pazardaki bu seviye bir katlanabilir telefon patlaması aslında Apple’ın gelecekte çıkaracağı ilk katlanabilir modeli olan "iPhone Ultra" için bekleniyordu ancak Galaxy Z Fold 8'in bu ilgiyi yakalaması teknoloji analistleri tarafından şaşırtıcı bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Sızıntı kaynağı, katlanabilir serinin geleneksel amiral gemisi Galaxy S26 serisini ön sipariş ivmesinde yakalamak üzere olmasını "çılgınca" olarak nitelendiriyor. Ayrıca mevcut veriler doğrultusunda, bu yıl Galaxy Z serisinin toplam satışlarda tarihte ilk kez Galaxy Note serisinin geçmişteki rekorlarını kesin olarak geride bırakacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl iki seri arasındaki satış rakamları birbirine oldukça yaklaşmış olsa da bu yılki talep patlamasının aradaki farkı kapatacağı belirtiliyor.

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