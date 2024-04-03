Samsung, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip’in uygun fiyatlı “FE” versiyonları üzerinde çalışıyor olabilir. Sızdırılan bilgiler, bu cihazların bazı özelliklerini de gözler önüne seriyor.

Z Fold ve Z Flip olmak üzere iki adet katlanabilir telefonla karşımıza çıkan Samsung, bu alanda açık ara lider durumda. Öyle ki şirket, 2023 yılında %66,4 pazar payı ile en çok katlanabilir telefon satan marka olmayı başarmıştı.

Samsung, bu kadar başarılı olsa da katlanabilir cihazların fiyatları kullanıcılar için yüksek olabiliyordu. Bugün keşfedilen ekran görüntüleri, şirketin daha fazla kişi için erişilebilir olacak modeller üzerinde çalıştığını gösterdi.

Z Fold FE ve Z Flip FE geliyor!

SamMobile’ın paylaştığı, ilk olarak X'te ortaya çıkan ekran görüntülerinde cihazların “FE” markası altında çıkacağını görebiliyoruz. Bilmeyenler için “FE”, Samsung’un daha uygun fiyatlı cihazları için kullandığı bir isimlendirme. Örneğin geçen ekim ayında duyurulan Galaxy S23 FE bunlardan biri. Bu cihaz, amiral gemisi S23 serisinden daha düşük donanım ve özelliklere sahip olarak daha uygun bir fiyatla sunulmuştu.

Görüntüde çoğu yerin kapatılmış fakat bazı özellikleri görebiliyoruz. Örneğin Z Flip FE’nin 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip olacağı bilgi var. Ayrıca orta ve orta-üst segment bir işlemci serisi olan Snapdragon 7 serisine ait bir çipin de cihazda yer alabileceği belirtilmiş. Z Fold’da ise 12 GB RAM, 256/512 GB depolama seçenekleri ve bir Exynos işlemci var.

Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5

Tabii ki bu tamamen bir iddia ve kesinliği yok. SamMobile’da gerçek olup olmadığını, o yüzden kesin olarak güvenmemek gerektiğini söylüyor. Ancak Samsung’un FE isimli katlanabilir telefon çıkaracağı söylentileri bir süredir vardı. Bu yüzden bu cihazlar üzerinde çalışıyor olması pek şaşırtıcı olmayacaktır. Gerçek olup olmadığını bekleyip göreceğiz.