Samsung marka akıllı telefonunuzun garanti süresinin ne kadar olduğunu öğrenmenin birkaç kolay yolu var. Sizin için Samsun garanti sorgulama işlemi için izleyebileceğiniz birkaç kolay yolu anlattık.

Türkiye piyasasında satılan tüm telefonlar ortalama 2 yıl süre ile garanti kapsamındadırlar. Eğer özel bir sigorta yaptırmadıysanız bu 2 yıl içinde cihaz kaynaklı tüm sorunlarınıza ücretsiz çözüm bulabilirsiniz. Samsung marka telefonunuzun ne kadar garanti süresi kaldığını öğrenmek için Samsung garanti sorgulama işlemi yapmalısınız.

Samsung garanti sorgulama işlemi için izleyebileceğiniz birkaç basit yol var. Samsung garanti sorgulama işlemini internet üzerinden ya da telefonla yapabilirsiniz. Hangi yolu izlerseniz izleyin mutlaka cihazınıza ait IMEI numarasını biliyor olmanız gerekiyor. Sizin için Samsung garanti sorgulama nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve izleyebileceğiniz farklı öğrenme yollarını anlattık.

Samsung garanti sorgulama nasıl yapılır?

Adım #1: Arama ekranından *#06# rakam ve simgelerini tuşlayarak IMEI numaranızı öğrenin.

Arama ekranından rakam ve simgelerini tuşlayarak IMEI numaranızı öğrenin. Adım #2: Telefonun “Ayarlar” menüsünü açın.

Telefonun “Ayarlar” menüsünü açın. Adım #3: “Cihaz hakkında” bölümünden telefonun model bilgilerini öğrenin.

“Cihaz hakkında” bölümünden telefonun model bilgilerini öğrenin. Adım #4: 444 77 11 numaralı Samsung Çağrı Merkezi’ni arayın. Samsung'un resmi garanti sorgulama sitesi bir süredir sadece garantli bilgilerini paylaşıyor.

numaralı Samsung Çağrı Merkezi’ni arayın. Adım #5: Burada cihazın IMEI numarasını ve model bilgilerini söyleyin.

Burada cihazın IMEI numarasını ve model bilgilerini söyleyin. Adım #6: Telefonunuzun garanti süresini öğreneceksiniz.

Samsung garanti sorgulama işlemi yaparken mutlaka cihazın IMEI numarasını ve model bilgilerini bilmeniz gerekiyor. Ayrıca garanti sorgulama işlemi yaptığınız telefonun garanti belgesi ve faturası da her ihtimale karşı sorgulama işlemi sırasında yanınızda hazır bulunmalı.

IMEI numarasını bildiğiniz cihazın model sorgulamasını yapmak ve cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmek için e-Devlet IMEI sorgulama şlemi de yapabilirsiniz. e-Devlet üzerinden IMEI ile marka ve model sorgulama işlemini yapmak için e-Devlet kullanıcısı olmanız gerekmiyor.

Teknik servis ağlarına göre Samsung garanti sorgulama nasıl yapılır?

Samsung garanti sorgulama işlemini yalnızca Samsung Çağrı Merkezi üzerinden değil, satın aldığınız yere bağlı olarak değişen teknik servis sağlayıcıların internet siteleri üzerinden ya da telefon numaralarını arayarak da yapabilirsiniz. Cihazın teknik servis sağlayıcısı garanti belgesi üzerinde yazıyor olacak.

Satın almış olduğunuz cihaz KVK garantili ise buradan IMEI numaranız ile Samsung garanti sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Eğer satın almış olduğunuz cihaz Delta Servis garantili ise buradan IMEI numaranız ile Samsung garanti sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

Satın almış olduğunuz cihazınız Genpa garantili ise 0212 359 0 359 numaralı Genpa Çağrı Merkezi’nden Samsung garanti sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Cihazınızın Genpa garantisinde olup olmadığını ise buradan cihazın IMEI numarası ile sorgulayabilirsiniz.

En yakın Samsung yetkili servis nerede?

Adım #1: Buradan Samsung “Bir Servis Merkezi Bulun” sayfasını açın.

Buradan Samsung “Bir Servis Merkezi Bulun” sayfasını açın. Adım #2: Sitenin konum bilgilerinize ulaşmasına izin verin.

Sitenin konum bilgilerinize ulaşmasına izin verin. Adım #3: Servise götürmek istediğiniz ürün kategorisini seçin.

Servise götürmek istediğiniz ürün kategorisini seçin. Adım #4: Servisin konumuza uzaklığını belirleyin.

Servisin konumuza uzaklığını belirleyin. Adım #5: Harita üzerinde Samsung yetkili servis noktalarını göreceksiniz.

Harita üzerinde Samsung yetkili servis noktalarını göreceksiniz. Adım #6: Dilediğiniz noktanın üzerine tıklayarak iletişim bilgilerini görebilirsiniz.



Samsung garanti sorgulama işlemini yaptınız ve cihazınızın hala garanti kapsamında olduğunu öğrendiniz. Sorun yaşayan cihazınızı size en yakın Samsung garanti servisine götürmeniz gerekiyor ama nerede olduğunu bilmiyorsanız, yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Samsung garanti süresi ve kapsamı:

Samsung firması, özel sigortalar hariç, aldığınız tüm cep telefonları, tabletler ve akıllı saat, akıllı bileklik, akıllı kulaklık, VR gözlüğü, 360 kamera gibi giyilebilir ürünler için 24 ay garanti sunuyor. Beyaz eşya ve depolama aygıtlarında garanti süresi daha da uzayabiliyor.

Samsung garanti süresi, kullanıcı cihazı teslim aldığı andan itibaren başlıyor. Cihazı teknik servise teslim ederken garanti belgesi, fatura gibi belgeleri yanınızda bulundurmalısınız. Tamir süresi ortalama 30 gün olarak belirlenmiştir.

Garanti süresi kapsamında arızalanan ürün yetkili servis tarafından tamir edilemezse kullanıcıya yeni bir ürün verilebilir. Çevresel faktörler ya da kullanıcı kaynaklı oluşan arızalar garanti kapsamında değerlendirilmezler, ücretli olarak tamir edilirler.

Samsung garanti takip sistemi:

Samsung yetkili servisine verdiğiniz arızalı cihazın onarım durumunu anlık olarak takip etmeniz mümkün. Cihazın onarım durumunu e-posta adresinize gelen bilgilendirme e-postaları ile ya da cep telefonunuza gelen bilgilendirme mesajları ile öğrenebilirsiniz. Buradan Samsung onarım takibi sayfasını açın. Bilgilendirme mesajlarını e-posta adresinizle mi yoksa cep telefonunuzla almak istediğinizi seçin ve aktif olarak kullanmakta olduğunuz güncel e-posta adresinizi ya da cep telefonu numaranızı yazın.

Kayıt numarası satırını doldurmanız gerekiyor. Kayıt numarası Samsung yetkili servisi tarafından arızalı cihazı teslim ettiğiniz sırada size verilmiş olmalı. Kayıt numaranızı girdikten ve gerekli koşulları kabul ettiğinizi onayladıktan sonra “Ara” butonuna tıklayarak cihazını görüntüleyebilir ve bildirim seçeneklerini düzenleyebilirsiniz.

Sizin için Samsung garanti sorgulama nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve bu işlem için kullanabileceğiniz alternatif yolları anlattık. Daha detaylı bilgi almak ya da bir müşteri temsilcisiyle görüşmek için Samsung Çağrı Merkezi’ni arayabilir ya da firmanın internet sitesini inceleyebilirsiniz.