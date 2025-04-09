Samsung, telefonunuzu kendinize göre kişiselleştirmenizi sağlayan Good Lock uygulamasının yeni özelliklerini açıkladı.

Samsung, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada Galaxy telefonlarda gördüğümüz Good Lock uygulamasını Play Store’a ekleyerek herkese getireceğini açıklamıştı. Bu uygulama, telefonlarınızı kafanıza göre kişiselleştirmenize olanak tanıyordu.

Şimdi ise şirket, kullanıcıların Good Lock'ın yeni sürümü ile cihazlarında neler yapabileceğine dair ayrıntıları açıkladı. Paylaşılan blog gönderisinde uygulamanın yeni özellikleri detaylandırıldı.

Ana ekranı canınızın istediği gibi kişiselleştirebileceksiniz

Good Lock ile birlikte kullanıcılar, telefonlarının ekranlarını canlarının istediği gibi düzenleme imkânına sahip olacak. Normal düzenin aksine uygulamaları kafanızın estiği yerlere yerleştirebileceksiniz. Hatta uygulamaların, widgetların tersten durmasını sağlamak bile mümkün olacak. Yani sadece pozisyonları değil, duruş şekilleri de değiştirilebiliyor.

Bunlar dışında ana ekrana farklı sticker’lar ekleme gibi imkânlarınız da olacak. İsterseniz bir uygulamayı bir sticker’ın altına bile saklayabiliyorsunuz. Böylece telefonunuza ulaşan kişiler, görünmesini istemediğiniz uygulamaları göremiyor.

Favori uygulamalarınızı gizleyebileceksiniz

Telefonun ana ekranının alt kısmında genellikle 4 adet favori uygulama eklenebildiğini biliyoruz. Normalde bu uygulamalar hep orada bulunuyor. Ancak Good Lock, onları gizlemenize olanak tanıyor.

Kendinize özel ana sayfa animasyonu ekleme

Ayrıca cihazınızın ana sayfasına yepyeni animasyonlar da eklemeniz mümkün. Good Lock ile kullanıcılar, ana sayfayı açarken kendilerine özel bir animasyonu ekleyebiliyor ve böylece daha kişisel bir deneyim sunuluyor. Örneğini yukarıdan görebilirsiniz.