Giyilebilir teknoloji her gün gelişiyor, her gün hayatımızın içine daha çok entegre olmaya başlıyor. Giyilebilir teknoloji ürünlerinden bir tanesini, belki de en çok işimize yarayacak olanı Samsung tarafından geliştiriliyor.

Samsung, akıllı telefon vasıtasıyla hastalıkların tespitinin yapılabileceği, içinde sensörler olan gömlek geliştirmeyi düşünüyor. LetsGoDigital’ın haberine göre, sensörler kullanılarak akciğer fonksiyonları üzerine geniş teşhisler konulabiliyor.

Zatürre, bronşit ve kronik akciğer hastalıkları da dahil olmak üzere birçok hastalığın teşhisi yapılabiliyor. Doğru teşhis konulabilmesi için de kullanıcının yaşı, cinsiyeti, ağırlığı ve boyu, tıbbi geçmişiyle birlikte hesaba aktarılıyor. Sensörlerle telefona bağlanılıyor ve kullanıcı kendisine konulan teşhisi görebiliyor.

Şirket geçtiğimiz ay, atletlere antrenmanlarında gerçek zamanlı geri dönüşler verebilen akıllı ayakkabılarını satışa sunmuştu.

Şirket, olasılıkların sonsuz olduğunu söylerken, şirketin sözcüsü “Mesela, sahada yer alan profesyonel bir futbolcunun akciğer fonksiyonları gerçek zamanlı olarak görüntülenebilir. Ayrıca, bu teknoloji hasta çocuklar için de çözümler sunabilir.” dedi.

Tüm bunlara ek olarak, gömlekte bulunan sensörler farklı türdeki kıyafetlere de entegre edilebiliyor. Şu an için bu akıllı kıyafetlerin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.