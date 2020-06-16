Samsung, Huawei’nin Kirin Yongalarını Üretmeye Yanaşmayabilir

ABD tarafından getirilen son yasağın ardından Kirin yongalarının üretildiği TSMC ile ortaklığını sonlandıracak olan Huawei, yeni bir yonga üreticisi arıyor. Haberlere göre Huawei’nin düşündüğü isim olan Samsung, bu konuda Huawei’yle aynı fikirde olmayabilir.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan yaptırımlar yüzünden şu anda büyük bir sorunla karşı karşıya. Şirket, normal şartlarda Kirin yongalarının üretildiği TSMC ile olan ortaklığını yaptırımlar dolayısıyla sonlandıracak. Yani Huawei, farklı bir yonga üreticisi bulmak zorunda kalacak.

Son zamanlarda şirketin yongalarını üreteceği ortak şirket hakkında isim dahi verilmeye başlandı. Birçok habere göre Huawei, Kirin yongalarının üretimi için Samsung’la iş birliği yoluna gidecekti zira Samsung, Amerika Birleşik Devleti kökenli olmak yerine Avrupa ve Japon kökenli ekipmanlara sahipti.

Samsung, Kirin yongalarını üretmeyi kabul etmeyebilir:

Gelen son haberlere göre Samsung, Huawei’nin Kirin yongalarını üretmek üzere ortaklığa gitmek konusunda Huawei ile hemfikir değil. Yani Samsung, Huawei’nin yongalarını üretmeyi kabul etmeyebilir. Şu an Samsung’un bu düşüncesinin nedeni bilinmese de bu konuda farklı tahminler mevcut.

Bir tahmine göre Samsung, Kirin yongalarının üretimini onaylasa bile her şey düşünüldüğü kadar kolay olmayabilir. Huawei ve Honor adı altında çıkan akıllı telefon sayısını düşünürsek Samsung, Çinli teknoloji devinin üretiminin tamamına yetişemeyebilir. Huawei hâlihazırda TSMC’nin en büyük ikinci müşterisiyken Samsung, Huawei’nin bu yükünü kaldıramayabilir.

Huawei, geçtiğimiz sene Amerika Birleşik Devletleri tarafından getirilen yasaklar ve kısıtlamalar sonucunda ABD merkezli şirketlerle ortaklık yapamamaya başlamıştı. Şirket, akıllı telefonlarında Google servislerini kullanamamaya başlamış, son olarak da ABD’de üretilmiş ekipman kullanan dünya çapında herhangi bir şirketle bile iş birliği yapamaz olmuştu.

Huawei, tüm bu olumsuzluklara rağmen dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi hâline geldi. Counterpoint Research’e göre Huawei, Samsung’u da gerisinde bırakmayı başardı. Araştırma şirketine göre Huawei, küresel akıllı telefon sektörünün %19’unda pay sahibi. Samsung ise %17’lik bir paya sahip durumda.