Popüler alışveriş sitesi eBay’in güvenlik ekibinden 2 yönetici de dahil olmak üzere 6 eski eBay çalışanı, bir haber bülteninde eBay’i eleştiren bir gazeteci çifti uzun bir süre boyunca taciz etmekle suçlanıyorlar. Suçlamalarda bulunulan eBay’in eski çalışanlarından ikisi tutuklandı.

eBay’in eski güvenlik müdürü James Baugh ve eski küresel savunma direktörü David Harville’ın da içinde bulunduğu 6 eski eBay çalışanı hakkında eBay’i eleştiren bir gazeteci çifti taciz etmek suçundan dava açıldı.

İsimleri açıklanmayan gazeteci çift, çevrimiçi olarak e-ticarete odaklanan bir haber bülteni hazırlıyordu. Çok sayıda takipçisi bulunan haber bültenin arkasındaki çift, yayınlarında genellikle eBay’i eleştiriyorlardı.

FBI’ın Siber Suçlar Bölümü’nün temsilcisinin yaptığı açıklamada, gazeteci çifti taciz eden eBay çalışanlarının eylemlerinin detayları aktarıldı. Eylemleri sırasında birbirleriyle mesajlaşmaya devam eden altı çalışan, gazeteci çiftin evine rahatsız edici eşyalar göndermeye başladılar. Pornografi malzemeleri, içinde canlı hamamböcekleri ve örümcekler olan bir kutu, kanlı bir domuz kafası gibi görülen bir Cadılar Bayramı maskesi, cenaze çelenkleri, bir eşin ölümünden sonra hayata devam etmekle ilgili kitaplar ve bir domuz fetusu, gazeteci çifte gönderilen nesneler arasında bulunuyor.

eBay çalışanlarının gazeteci çifte yönelik tacizleri, çiftin evine bir şeyler göndermekle sınırlı kalmadı. Şüpheliler, çiftin evinin olduğu yere giderek defalarca evin etrafından gezindiler. Bir noktada, evin garajına girerek çiftin arabasına izleme sistemi kurmayı dahi planladılar. Ancak bu plan, çiftin evinin önünde nöbet bekleyen polis nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Şüphelilerin, gazeteci çiftin evine gönderdiği nesnelerden bazıları

İddialara göre şüpheliler, çiftin eBay lehine olumlu şeyler yazmalarını sağlamak için başka bir plan daha yaptılar ve gazeteci çiftin yazılarından etkilenen eBay satıcıları gibi davranan sahte Twitter adresleri açtılar. Polisle beraber “tacizcilerin” peşine düşen şüpheliler, bir süre sonra polisin kendilerinden de şüphelendiğini fark ettiler.

Gazeteci çifti taciz eden eBay çalışanlarıyla ilgili olayın basına yansımasının ardından eBay de bir açıklama yaparak olaylardan geçtiğimiz ağustos ayında haberdar olduklarını ve olaya karışan tüm çalışanların eylül ayında işten çıkarıldığını belirtti.

Konu hakkında açıklama yapan eBay sözcüsü, “eBay böyle davranışları tolere edemez. eBay olarak, olaydan etkilenen kişilerden maruz kaldıkları eylemler için özür diliyoruz. eBay çalışanları, yüksek davranış ve etik standartlarına sahip ve bu standartlara uyulmasını sağlamak için gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz” dedi.

Olayın en trajik tarafını ise eBay eski CEO’su David Wening’in şüphelileri teşvik ettiği iddiası oluşturuyor. Şüpheli olan iki yönetici arasında gerçekleşen bir mesajlaşma, Wening üzerindeki şüphelerin artmasına neden oluyor.

David Wening, geçtiğimiz eylül ayında eBay’den ayrıldı. Ancak eBay, Wening’in şirketten ayrılışının gazetecilerin taciz edilmesi olayıyla ilgili olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmadı. Şirket, eski CEO’nun ayrılışı sırasında “ayrılışa yol açan bir dizi husus olduğunu” söylemişti.

eBay’in eski çalışanlarının, iki gazeteciyi taciz etmesiyle ilgili dava şu anda yargı sürecinde. İddia edilen suçlamalar nedeniyle iki şüpheli tutuklandı. Mahkemenin nasıl devam edeceğini ve diğer şüphelilerin ceza alıp almayacağını önümüzdeki günlerde davayı takip ederek öğreneceğiz.