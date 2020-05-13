Güney Koreli iki şirket Samsung ve Hyundai, elektrikli otomobiller için iş birliği yapmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre Samsung, Hyundai'nin elektrikli araçları için batarya ve dijital bileşenler tedarik edecek.

Güney Kore'nin önde gelen şirketleri Samsung ve Hyundai, üst düzey patronlarının elektrikli otomobiller üzerine potansiyel bir iş birliğini görüşmek üzere bir araya geldiğini doğruladı. İki holding, elektrikli araçlar ve mobilite konularında kapsamlı bir ortaklık kurmayı umuyor.

Samsung Electronics başkan yardımcısı Lee Jae-yong ve Hyundai Motor Group başkan yardımcısı Chung Eui-sun, Samsung SDI'nin batarya fabrikasının yer aldığı, Seul'ün güneyindeki Cheonan şehrinde iki şirketin diğer üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Batarya tesisi, tüketici elektroniği ürünleri için olduğu kadar elektrikli otomobiller için de küçük boyutlu batarya üretiminde uzman.

Samsung ve Hyundai liderleri elektrikli otomobiller için bir araya geldi

Hyundai Motor Group sözcüsü, iki tarafın yeni nesil batarya teknolojilerini tartıştığını ve ilgili araştırma ve geliştirme durumlarını paylaştıklarını söyledi. Samsung sözcüsü ise şirketin katı hal pillerinin yapısal olarak sağlam ve istikrarlı olduğunu ve şirketlerin mobilite sektöründe daha fazla iş birliği yapmayı umduğunu söyledi.

Samsung SDI şu anda Hyundai için elektrikli otomobil bataryaları üretmiyor. Hyundai, şu anda bataryaların çoğunu LG Chem ve SK Innovation'dan tedarik ediyor. Samsung, olası bir batarya tedarik anlaşması için görüşme yapılıp yapılmadığını yorumlamayı reddetti.

Samsung, otomotiv sektörüne ağırlık verebilir

Samsung, mart ayında elektrikli otomobillerin tek bir şarjla 800 kilometre gidebilmesini ve 1.000'den fazla şarj edilebilmesini sağlayan yüksek performanslı bir katı hal bataryası geliştirdiğini açıklamıştı. Şirket, sıvı elektrolit kullanan lityum-iyon pillerin şu anda yaygın olarak kullanıldığını, ancak katı malzemeye geçişin elektrikli otomobillerin performansını artırmak için enerji yoğunluğunu ve güvenliğini artırabileceğini söyledi.

Güney Koreli teknoloji devi 2015 yılında otomobiller için bileşen satmaya odaklanan bir otomotiv çözüm grubu oluşturdu ve ertesi yıl Harman'ı 8 milyar dolara satın aldı. Samsung, bataryaların yanı sıra otomobillerde kullanılmak üzere dijital kokpitler, bilgi-eğlence sistemleri, ekranlar, bellekler ve sensörler de üretiyor.