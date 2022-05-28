Samsung, Telefon Üretimini %10 Azaltmayı Planlıyor

Güney Koreli bir medya kuruluşu, Samsung'un bu yılki telefon üretimini %10 azaltmayı planladığını yazdı. Bu karara sebep olarak enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşı gösterildi.

Son zamanlarda yaşanan çip krizi, savaş, pandemi gibi sıkıntılar, dünya çapındaki teknoloji devlerinin olumsuz etkilenmesine yol açmıştı. Akıllı telefon sektörü de bunlardan etkilenenler arasındaydı. Güney Kore merkezli şirket Samsung’un akıllı telefonlar konusunda yılın ilk çeyreğinde son beş yılın en iyi performansını gösterdiğini; ancak genel sevkiyatların düştüğünü sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi ise geçtiğimiz günlerde çip krizine 355 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıklayan şirketle ilgili yeni bilgiler geldi. Bu haberlerde yaşanan sıkıntılardan etkilenen teknoloji devinin, bu yılki akıllı telefon üretimini %10 düşürmeyi planladığı ortaya koyuldu.

Yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşı karar sebep oldu

Güney Kore’de bulunan Maeil Business News isimli medya kuruluşunun dev şirketin tedarik zincirindeki bir kaynağa dayandırdığı rapora göre Samsung, bu yılki akıllı telefon üretim beklentisini %10 düşürdü. Şirketin başlangıçta yıl sonuna kadar 310 milyon sevkiyat yapmayı planladığı; ancak bu sayının 280 milyona düşürüldüğü ifade edildi. Ayrıca yatırım şirketi Shinhan Investment’ta kıdemli bir analist olan Park Hyung-woo’nun, şirketin ocak-nisan ayları arasındaki ortalama üretimine kıyasla mayıs ayında üretimi %35, ikinci çeyrekte ise %10 daha düşürmeyi planladığı belirtildi.

Maeil Business News’a göre bu düşüşün arkasındaki ana sebepler, yüksek enflasyon ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi. Yine de üretimin 280 milyona düşmesi, konuda lider olan şirketin hâlen bir önceki yıldan (270 milyon) daha fazla telefon üreteceği anlamına geliyor.

Son olarak geçtiğimiz çarşamba günü gelen haberlerde Apple’ın da bu tarz bir karara yönelebileceği belirtilmişti. Analistler, şirketin tahmin edilen 240 milyondan daha az üretim yapabileceğini aktarmıştı. Bunun da enflasyon, bileşen sıkıntıları, döviz kuru oynaklığı ve COVID gibi küresel nedenlerden kaynaklanabileceği belirtilmişti.