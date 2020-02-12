Huawei P40 Pro, Kamerasıyla S20 Ultra'yı Geçebilecek mi?

Samsung'un dün itibarıyla tanıttığı Galaxy S20 Ultra'nın en dikkat çeken özelliği, 100x dijital yakınlaştırma yapabilmesi oldu. Bu özellik, tüketicileri etkilemeyi başarırken gözlerin Huawei'ye çevrilmesine de yol açtı. Çünkü Huawei'nin yeni amiral gemisi P40 Pro'da da 100x yakınlaştırma olması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dün akşam düzenlediği "Unpacked" etkinliğiyle yeni ürünlerini duyurdu. Teknoloji tutkunlarının uzunca bir süredir heyecanla bekledikleri etkinlik kapsamında Samsung; Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Z Flip isimli yeni telefonlarının yanı sıra Galaxy Buds+ isimli yeni kablosuz kulaklığını da tanıttı.

Samsung'un Unpacked etkinliğinde duyurduğu ürünler arasında en dikkat çekeni, hiç şüphesiz Galaxy S20 Ultra'ydı. Çünkü bu telefon, Samsung'un yeni amiral gemi ailesinin en güçlü modeliydi ve benzersiz bir yeteneğe sahipti. Bu yetenek, Space Zoom olarak adlandırılan 100x yakınlaştırmaydı.

Samsung, Galaxy S20 Ultra modeliyle kullanıma sunacağı 'ultra' yüksek yakınlaştırma özelliğini Space Zoom olarak adlandırıyor. Space Zoom'un nasıl bir yakınlaştırma performansı sunduğunu ise şöyle açıklayabiliriz; İstanbul Boğazı'da iki kıyının birbirine en yakın olduğu noktada Avrupa yakasından Asya yakasındaki bir binayı yüksek çözünürlüklü olarak fotoğraflayabiliyorsunuz.

Samsung'un bu özelliği, dikkatlerin Huawei'nin üzerine çevirilmesine neden oldu. Çünkü Huawei, geçtiğimiz yıl P30 Pro ile 50x yakınlaştırma sunan ilk şirket oldu ve bu yılki P40 Pro modelinin de 100x yakınlaştırma sunması bekleniyor. Yani Samsung ile Huawei arasındaki rekabet iyiden iyiye kızışacak.

Huawei şu sıralar, mart ayında duyuracağı P serisindeki yeni amiral gemisi "P40 Pro" üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, yeni amiral gemisinde tıpkı Samsung gibi 100x dijital yakınlaştırma özelliği sunacak. Ancak Huawei'nin özellikle de kamera yakınlaştırma performansını ne kadar önemsediği düşünüldüğünde, Huawei P40 Pro'nun hem daha iyi bir yakınlaştırma performansı hem de daha kaliteli görüntüler sunacağı düşünülüyor.

Huawei, yeni amiral gemisinde Google uygulamalarını kullanamayacak. Bu durum doğrudan, P40 Pro'nun Galaxy S20 Ultra'yla karşı karşıya geleceği 1-0 geriden başlayacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla Huawei, telefonun farklı özellikleriyle tüketicileri kendisine çekmeye çalışacak. Beklentiler, Huawei'nin daha iyi bir kamera performansı ile Google servisleri eksikliğini unutturacağı yönünde. Elbette son söz, 26 Mart'ta gerçekleşmesi planlanan lansman etkinliğinde söylenecek.