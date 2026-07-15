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Samsung Katlanabilir Telefonların En Büyük Derdi 'Ekran Kat İzini' Çözüyor: Peki ama Nasıl?

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Katlanabilir telefonların en büyük eleştiri noktalarından biri olan ekran kat izi için Samsung'dan önemli bir hamle geldi. Şirket, yeni Flex Titanium teknolojisiyle bu sorunu büyük ölçüde çözmeyi amaçlıyor.

Samsung Katlanabilir Telefonların En Büyük Derdi 'Ekran Kat İzini' Çözüyor: Peki ama Nasıl?
Deniz Şen Deniz Şen /

Katlanabilir telefonlar son yıllarda tasarım, dayanıklılık ve performans anlamında önemli gelişmeler kaydetti. Ancak kullanıcıların en sık dile getirdiği sorunlardan biri ekranın ortasında oluşan kat izi olmaya devam ediyor.

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Samsung ise bu soruna çözüm getirmek için yeni bir ekran mimarisi geliştirdi. "Flex Titanium" adı verilen teknoloji, ekranın katlandığı bölgedeki izleri önemli ölçüde azaltırken cihazın dayanıklılığını da artırmayı hedefliyor.

İçerikten Görseller

Samsung Katlanabilir Telefonların En Büyük Derdi 'Ekran Kat İzini' Çözüyor: Peki ama Nasıl?
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Flex Titanium nasıl çalışıyor?

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Samsung'un tanıttığı Flex Titanium teknolojisi, ekran yapısında titanyum tabanlı yeni bir katman kullanıyor. Bu yapı sayesinde ekranın katlandığı bölgedeki baskı daha dengeli dağıtılıyor ve kat izi çok daha az görünür hale geliyor. Şirket ayrıca yeni yapının önceki nesillere göre daha yüksek dayanıklılık sunduğunu belirtiyor. Bazı kaynaklara göre ekran yapısı eski çözümlere kıyasla çok daha sert bir destek katmanına sahip.

Galaxy Z Fold serisinde kullanılabilir.

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Flex Titanium teknolojisinin ilk olarak Galaxy Z Fold serisinin yeni nesil modellerinde kullanılması bekleniyor. Son sızıntılar, Samsung'un geliştirdiği yeni menteşe sistemiyle birlikte kat izini rakip bazı modellerdeki seviyeye kadar düşürdüğünü gösteriyor.

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Akıllı Telefon Samsung

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