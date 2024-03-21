Samsung, kurumsal müşterilere sunduğu "Enterprise Edition" tabletler için önemli bir karar aldı. Şirket, 2024 yılı itibarıyla piyasaya süreceği tabletlere tam 8 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sunacağını açıkladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kurumsal müşterilerini sevindirecek bir karar aldı. Şirket, bu karar kapsamında yeni tabletlerinin şirketlere yönelik "Enterprise Edition" sürümlerinde 8 yıllık güncelleme sunacak. Bu güncelleme hem güvenlik hem de işletim sistemleri için olacak.

Android ekosisteminin en çok tartışılan hususlarından bir tanesi, cihazların kısa süreli güncelleniyor olmaları. Bu şikâyetlerin farkında olan Samsung, Galaxy S24 serisinde 7 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sunacağını açıkladı. Tüketiciler, daha bunun etkisini üzerlerinden atamamışken şimdi de Enterprise Edition tabletler için benzer bir karar aldı.

Ancak şimdilik 8 yıl güncelleme alacak tek bir model var

Samsung'un aldığı karar, 2024 yılı itibarıyla geçerli olacak. Yani geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Enterprise Edition cihazlar, 8 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi almayacaklar. Hâl böyle olunca bu kategoriye giren tek bir model var. O model, kısa bir süre önce piyasaya sürülen Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition. Bu arada; Samsung'un tüm tablet modellerinin Enterprise Edition sürümlere sahip olmadığını belirtelim.

Samsung tarafından alınan bu karar oldukça önemli. Çünkü şirket, görünen o ki cihazlarını daha fazla desteklemeye başlayacak. Yani şirket, şimdilik kurumsal müşteriler için tasarladığı tabletler için aldığı kararı, önümüzdeki dönemlerde tüm tabletleri için alabilir. Üstelik bu tür bir karar sadece tabletlerden de ibaret olmayabilir. Belki de Samsung, önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürdüğü tüm cihazların daha fazla güncellenmesini sağlayacaktır.