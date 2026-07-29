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Rapor: Samsung, Gelecek OLED MacBook'ların Tek Ekran Tedarikçisi Olacak

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Apple'ın önümüzdeki dönemde tanıtması beklenen dokunmatik OLED ekranlı MacBook Pro modelleri için panel tedarikinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Rapor: Samsung, Gelecek OLED MacBook'ların Tek Ekran Tedarikçisi Olacak
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple'ın uzun zamandır beklemede olan 14 inç ve 16 inç boyutlarındaki OLED dokunmatik ekranlı MacBook Pro modellerini piyasaya sunması bekleniyor. Sektör kaynakları ve sızıntılar, söz konusu dizüstü bilgisayarların 2026'nın sonlarında veya 2027'nin başlarında kullanıcılarla buluşacağına işaret ediyor. Bilindiği üzere Apple, dizüstü bilgisayar tarafında ekran teknolojilerini kademeli olarak güncelliyor.

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Güney Kore merkezli yayın organı The Elec tarafından paylaşılan yeni raporda, Apple'ın bu projede Samsung Display ile çalışmayı planladığı öne sürülüyor. Rapora göre Samsung, gelecek dokunmatik OLED panellerin tek ve özel tedarikçisi konumunda olacak. Bu iddia, Apple'ın ekran tedarik zinciri stratejisinde dikkat çekici bir değişime işaret ediyor.

İçerikten Görseller

Rapor: Samsung, Gelecek OLED MacBook'ların Tek Ekran Tedarikçisi Olacak
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Samsung ekranları tek başına üretecek

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Önceki sızıntılar ve söylentiler, Apple'ın yeni MacBook modelleri için LG Display'i de muhtemel bir tedarikçi olarak değerlendirdiğini gösteriyordu. Tedarikçi seçimi sürecinde iki ekran devinin farklı üretim teknolojileriyle masaya oturduğu belirtiliyor. İddialara göre LG Display, 6. nesil OLED üretim hattını kullanmayı teklif etti.

Buna karşılık Samsung Display ise çok daha verimli kabul edilen 8.6 nesil OLED üretim hattını Apple'a sundu. Samsung'un teknolojik ve verimlilik avantajının, Apple'ı siparişleri tek bir üreticide toplama konusunda ikna etmeye yettiği ifade ediliyor.

Yayınlanan yeni rapora göre Samsung, yaklaşmakta olan OLED MacBook modelleri için toplamda yaklaşık 2,5 milyon adet dokunmatik OLED ekran paneli tedarik edecek. Bu hacim, Apple'ın yeni jenerasyon dokunmatik MacBook Pro üretimi için planladığı ilk dalga stok miktarını gözler önüne seriyor. Rapor sadece MacBook Pro panelleri ile sınırlı değil. Aynı zamanda Samsung'un, Apple'ın gelecekte sunmayı planladığı iddia edilen iPhone Ultra modeli için de özel OLED panel tedarikçisi olması bekleniyor. Bu durum, iki teknoloji devi arasındaki panel tedarik ortaklığının önümüzdeki dönemde daha da derinleşeceğinin net bir göstergesi.

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