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Samsung, One UI 9'u 49 Farklı Cihazda Test Etmeye Başladı: İşte Tam Liste!

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Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini aralarında bütçe dostu telefonlar ve tabletlerin de yer aldığı 49 farklı cihaz üzerinde test etmeye başladı.

Samsung, One UI 9'u 49 Farklı Cihazda Test Etmeye Başladı: İşte Tam Liste!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, One UI 9 üzerindeki çalışmalarını ciddi şekilde vites artırarak sürdürüyor. Şirket, halka açık One UI 9 beta programını şu anda sadece amiral gemisi Galaxy S26 serisiyle sınırlı tutsa da arka planda devasa bir cihaz grubunu test sürecine dâhil etmiş durumda.

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Sızdırılan ve tespit edilen kaynaklara göre Samsung, bütçe dostu akıllı telefonlardan tabletlere kadar toplam 49 farklı Galaxy modelinde One UI 9 testlerini yürütüyor.

İçerikten Görseller

Samsung, One UI 9'u 49 Farklı Cihazda Test Etmeye Başladı: İşte Tam Liste!
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One UI 9'un test edildiği Samsung cihazlar

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Galaxy S serisi

  • Galaxy S25
  • Galaxy S25+
  • Galaxy S25 Ultra
  • Galaxy S25 FE
  • Galaxy S24
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23 FE

Galaxy Z serisi

  • Galaxy Z Fold 7
  • Galaxy Z Flip 7
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 5

Galaxy A serisi

  • Galaxy A57
  • Galaxy A37
  • Galaxy A27
  • Galaxy A17
  • Galaxy A07
  • Galaxy A56
  • Galaxy A36
  • Galaxy A26
  • Galaxy A16
  • Galaxy A55
  • Galaxy A35
  • Galaxy A25
  • Galaxy A15 5G
  • Galaxy A54
  • Galaxy A34
  • Galaxy A24

Galaxy M serisi

  • Galaxy M35
  • Galaxy M56
  • Galaxy M34

Galaxy Tab serisi

  • Galaxy Tab S11
  • Galaxy Tab S11 Ultra
  • Galaxy Tab S10+
  • Galaxy Tab S10 Ultra
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy Tab S10 FE+
  • Galaxy Tab S10 Lite
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9+
  • Galaxy Tab S9 Ultra
  • Galaxy Tab A11
  • Galaxy Tab S6 Lite

Bu arada belirtelim; bir cihazın Samsung'un test listesinde görünmesi, o cihazın kesin olarak güncellemeyi daha erken alacağı anlamına gelmez ancak cihazınız bu listedeyse, One UI 9.0 güncellemesini er ya da geç alacaktır.

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