Samsung, One UI 9'u 49 Farklı Cihazda Test Etmeye Başladı: İşte Tam Liste!

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini aralarında bütçe dostu telefonlar ve tabletlerin de yer aldığı 49 farklı cihaz üzerinde test etmeye başladı.

Samsung, One UI 9 üzerindeki çalışmalarını ciddi şekilde vites artırarak sürdürüyor. Şirket, halka açık One UI 9 beta programını şu anda sadece amiral gemisi Galaxy S26 serisiyle sınırlı tutsa da arka planda devasa bir cihaz grubunu test sürecine dâhil etmiş durumda.

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Sızdırılan ve tespit edilen kaynaklara göre Samsung, bütçe dostu akıllı telefonlardan tabletlere kadar toplam 49 farklı Galaxy modelinde One UI 9 testlerini yürütüyor.

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One UI 9'un test edildiği Samsung cihazlar

Galaxy S serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy A serisi

Galaxy A57

Galaxy A37

Galaxy A27

Galaxy A17

Galaxy A07

Galaxy A56

Galaxy A36

Galaxy A26

Galaxy A16

Galaxy A55

Galaxy A35

Galaxy A25

Galaxy A15 5G

Galaxy A54

Galaxy A34

Galaxy A24

Galaxy M serisi

Galaxy M35

Galaxy M56

Galaxy M34

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab A11

Galaxy Tab S6 Lite

Bu arada belirtelim; bir cihazın Samsung'un test listesinde görünmesi, o cihazın kesin olarak güncellemeyi daha erken alacağı anlamına gelmez ancak cihazınız bu listedeyse, One UI 9.0 güncellemesini er ya da geç alacaktır.