Samsung, One UI 9'u 49 Farklı Cihazda Test Etmeye Başladı: İşte Tam Liste!

Samsung, One UI 9 üzerindeki çalışmalarını ciddi şekilde vites artırarak sürdürüyor. Şirket, halka açık One UI 9 beta programını şu anda sadece amiral gemisi Galaxy S26 serisiyle sınırlı tutsa da arka planda devasa bir cihaz grubunu test sürecine dâhil etmiş durumda.
Sızdırılan ve tespit edilen kaynaklara göre Samsung, bütçe dostu akıllı telefonlardan tabletlere kadar toplam 49 farklı Galaxy modelinde One UI 9 testlerini yürütüyor.
İçerikten Görseller
One UI 9'un test edildiği Samsung cihazlar
Galaxy S serisi
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
Galaxy A serisi
- Galaxy A57
- Galaxy A37
- Galaxy A27
- Galaxy A17
- Galaxy A07
- Galaxy A56
- Galaxy A36
- Galaxy A26
- Galaxy A16
- Galaxy A55
- Galaxy A35
- Galaxy A25
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A54
- Galaxy A34
- Galaxy A24
Galaxy M serisi
- Galaxy M35
- Galaxy M56
- Galaxy M34
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S11
- Galaxy Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab S6 Lite
Bu arada belirtelim; bir cihazın Samsung'un test listesinde görünmesi, o cihazın kesin olarak güncellemeyi daha erken alacağı anlamına gelmez ancak cihazınız bu listedeyse, One UI 9.0 güncellemesini er ya da geç alacaktır.