Samsung, Ekran Altı Kameralı Bir Telefon Üzerinde Çalışıyor

LetsGoDigital, Samsung'un yeni bir patentini ortaya çıkardı. Yeni bir akıllı telefon modelini gösteren bu patent, Samsung'un ekran altına gömülü bir telefon üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Patente göre Samsung, ikinci bir ekran kullanarak ön kamerayı gizlemeye çalışıyor.

Akıllı telefon sektörü, sonsuz bir evrimleşme sürecinin içerisinde. Hemen her gün yeni bir teknolojiyle karşımıza çıkan teknoloji şirketleri, bu yeniliklerle ön plana çıkmak için elinden geleni ardına koymuyorlar. Bu bağlamda sektörün son zamanlarda konuştuğu yeniliklerden bir tanesi, ekran altına gömülmüş olan ön kameralar. Bu özellik sayesinde kullanıcılara tam ekran deneyimi sunmaya çalışan şirketler, teknolojiyle ilgili alternatifler üretmeye çalışıyorlar.

Çinli bir teknoloji üreticisi olan ZTE, birkaç ay önce dünyanın ilk ekran altına gömülü ön kamerası olan telefonu "Axon 20 5G"yi duyurmuştu. Önce Çin'de ardından da bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulan bu telefon, bir süredir deneyimleniyor. Şimdiyse Samsung'un, bu konuyla ilgili yeni bir çözüm arayışı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. LetsGoDigital tarafından keşfedilen yeni bir patent, Samsung'un uygulamayı düşündüğü teknolojinin ZTE'ninkinden daha avantajlı olabileceğini düşündürüyor.

Samsung, ön kamerayı gömebilmek için ikinci bir ekran planlaması yapıyor

Ortaya çıkan patent verileri, Samsung'un ikinci bir ekran kullanarak ön kamerayı gizlemeye çalıştığını ortaya koyuyor. ZTE, ekran panelinin doğrudan altına gömdüğü ön kamerayla, biraz performans kaybı yaşamıştı. Ancak Samsung'un patentinde böylesi bir kayıp söz konusu değil. Çünkü şirket, ön kamerayı küçücük bir ekran parçası ile gizliyor. Kullanıcı, ön kamerayı açtığında ise ikinci ekran parçacığı, bir mekanizma sayesinde aşağı doğru çekiliyor. Böylelikle kameraya gelen ışık miktarı ve renkler, ZTE'de olduğu gibi ekran katmanı nedeniyle bozulmamış oluyor.

Patente göre kullanıcılar, bu telefonu normal olarak kullanırken, kameraya dair hiçbir şey görmeyecekler. Kameranın gizlenmesini sağlayan ekran parçacığı, büyük ekranı tamamlayarak çalışacak. Yani görünüş açısından bir kayıp yaşanmamış olacak. Ancak bu katman, büyük ekranın altında olacak. Bu da birkaç milimetrelik yükselti farkının yaşanacağını ortaya koyuyor. Ancak bu durum, ekran altına gömülü ön kamera deneyimi için çok da mühim bir şey değil.

ZTE Axon 20 5G'nin tasarımı şu şekildeydi

Samsung'un ön kamera deliğinden kurtulmak için yeni bir şeyler denediği sugötürmez bir gerçek. Ancak alınan patentin gerçek bir ürün haline gelip gelmeyeceği, şu an için büyük bir sır. Şirket, bu patenti gerçek bir ürüne haline getirebileceği gibi, projeyi rafa da kaldırabilir. Peki sizin bu konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Giderek daha da önemsenmeye başlayan ekran altına gömülü ön kameralar, nasıl tasarlanmalı? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.