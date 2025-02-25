Sinemada filmin tadını çıkarırken tercih edeceğiniz koltuk, deneyiminizi çok daha iyi bir yere taşıyabilir.

Sinema salonunda doğru koltuğu seçerseniz işitsel ve görsel olarak farkı hissedebilirsiniz.

Peki hem görüntü hem de ses bazında en iyi deneyimi yaşamamız için hangi koltuğa oturmalıyız?

Salonun tam merkezi, çoğu zaman en iyi seçenek.

Popular Science'a göre ainema salonunun merkezi, ekrana ne çok yakın ne çok uzak bir konumda. Bu sayede başımızı yukarı veya aşağı eğmemize gerek kalmıyor. Üstelik surround ses sistemlerini de en iyi duyabileceğiniz yer burası.

Her ne kadar artık ses mühendisliği gelişmiş olsa da ve yanlara oturmak ses açısından büyük problemler yaratmasa da en iyi ses deneyiminin ortada yaşanacağı aşikâr.

Mevzu bahis IMAX salonları olunca durum biraz değişebilir.

Daha önce IMAX sinema salonunda film izlediyseniz bilirsiniz, diğer sinema salonlarından daha farklı bir tasarımı var. Perdeler çerçevesiz ve tabandan tavana kadar gidiyor. Oturma düzeni ise stadyum şeklinde.

IMAX salonlarındaki hoparlörler her koltuğa eşit şekilde ses dağılımı sunuyor. Yani tam merkeze oturmak çok da gerekli değil.

IMAX’in baş teknik sorumlusu Brian Bonnick, genellikle perdenin 2/3 oranında uzağında ve orta kısımlarda oturmayı tercih ettiğini söylüyor.

Yani konumun yanı sıra teknoloji de düşünülmeli.

Sinema deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak için geleneksel salonlarda merkeze oturmayı seçebilirsiniz fakat IMAX gibi gelişmiş sinema sistemlerinde pek çok koltukta aynı deneyimi yaşayabilirsiniz.

Tabii bir de sinema salonlarına verilen önem var. Projektör ampulleri değiştirilmezse veya ses sitemlerine bakım yapılmazsa en iyi konumda bile kötü bir deneyim yaşama ihtimaliniz var.

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