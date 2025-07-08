Küresel belirsizlikler teknoloji devlerinin mali dengesini sarsmaya devam ediyor. Samsung’un ikinci çeyrek kârı yüzde 56 düştü. ABD kısıtlamaları ve çip teslimat sorunları finansal sonuçları olumsuz etkiledi. Yarı iletken bölümünde yüzde 90’a yakın kâr kaybı yaşayan Samsung, 2024’ün ikinci çeyreğinde son altı dönemin en zayıf sonucunu açıkladı.

Samsung, yılın ikinci çeyreğinde pek iç açıcı bir tablo çizmedi. ABD’nin çip ihracatına getirdiği kısıtlamalar ve NVIDIA’ya yapılan gecikmeli teslimatlar, şirketin çip tarafında işlerin yolunda gitmediğini gösterdi.

Samsung Electronics, 2024’ün nisan-haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrek için ön verilerini açıkladı. Bu dönemde şirketin faaliyet kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 düşerek yaklaşık 3.36 milyar dolara geriledi.

Beklentilerin çok altında kalan sonuç

Analistlerin 6.2 trilyon wonluk beklentisinin altında kalan bu rakam, son altı çeyreğin en düşük seviyesine işaret etti. Şirketin toplam geliri ise 74 trilyon won olarak kaydedildi. Kâr düşüşünün nedenleri arasında, ABD’nin Çin’e yönelik uyguladığı çip ihracat kısıtlamaları öne çıktı.

Ancak uzmanlar, asıl etkinin Samsung’un yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerini Nvidia’ya zamanında ulaştıramamasından kaynaklandığını belirtiyor. Samsung, HBM3E çiplerinde ilerleme sağladığını açıklasa da, NVIDIA ile ilgili mevcut duruma dair net bir bilgi paylaşmadı.

Yarı iletken bölümündeki düşüş, şirketin toplam kârlılığını doğrudan etkiledi. Bu birimin faaliyet kârının yaklaşık yüzde 90 azalarak 500 milyar wona gerilediği tahmin ediliyor. Samsung, elde kalan HBM çiplerinin envanter değerinde yaptığı düzeltmelerin bu zararda etkili olduğunu bildirdi. Öte yandan akıllı telefon biriminde ise kısmi bir toparlanma yaşandığı belirtildi.

Samsung, tüm iş kollarına ait detaylı finansal sonuçlarını 31 Temmuz’da paylaşacak. Şirket ise yılın ikinci yarısında artması beklenen taleple birlikte yeniden toparlanmayı umut ediyor.