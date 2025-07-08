TECNO'nun üçe katlanan akıllı telefonuyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Ayrıca yaklaşmakta olan telefonun tasarımı da gün yüzüne çıktı. TECNO, büyük olasılıkla ay sonunda bu telefonu duyuracak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yarın bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek. Şirket, bu etkinlik kapsamında Galaxy Z Fold7 ile Galaxy Z Flip7'yi duyuracak. Ayrıca Samsung, çok büyük olasılıkla üçe katlanan akıllı telefonuna ait bazı bilgiler de paylaşacak. Hatta bu telefonun nasıl göründüğüne dair bilgiler de paylaşılabilir.

Teknoloji dünyası Galaxy Unpacked etkinliğine odaklanmış durumdayken Çinli teknoloji şirketi TECNO'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, bir süredir üzerinde çalıştığı üçe katlanan telefonu Phantom Ultimate G Fold hakkında bazı bilgiler paylaştı. Üstelik bu bilgiler açıklanırken akıllı telefon dünyasının bilindik sızıntı kaynaklarından Ice Universe de yaklaşmakta olan telefona ait görüntüler paylaştı.

TECNO Phantom Ultimate G Fold böyle görünecek:

TECNO tarafından yapılan açıklamaya göre Phantom Ultimate G Fold, kendi alanındaki en ince model olarak kayıtlara geçecek. Ayrıca bu akıllı telefon, içe doğru katlanan bir tasarıma sahip olacak. TECNO'ya göre böyle bir tercihte bulunulmasının tek sebebi var. Katlanabilen ekranları kullanılmadığı zaman koruyabilmek.

Paylaşılan görüntüler, yaklaşmakta olan telefonun TECNO'nun iddia ettiği kadar ince olacağını gözler önüne seriyor. Ayrıca burada başka bir detay daha var. TECNO Phantom Ultimate G Fold, yatay olarak hizalanmış üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Sektörü yakından tanıyanların bildikleri üzere Apple da bu yıl benzer bir tasarım dili kullanmaya başlayabilir.

TECNO'nun üçe katlanan telefonuyla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Şirket, çok büyük olasılıkla bu ayın sonlarına doğru düzenleyeceği bir etkinlikte Phantom Ultimate G Fold'u duyuracak. TECNO'nun yapacağı açıklamalarla telefonun tüm özellikleri gün yüzüne çıkmış olacak.