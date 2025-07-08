Samsung'un yarın tanıtacağı Galaxy Z Flip7, Z Flip7 FE ve Z Fold7 modellerinin ürün sayfaları sızdırıldı. Cihazların tüm özellikleri belli oldu.

Samsung hayranlarının beklediği gün geldi çattı. Güney Koreli teknoloji devi, yarın akşamüstü 17.00 sularında bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte Galaxy Z Flip7 ve Z Fold7 katlanabilir telefonların tanıtıldığını göreceğiz. Şimdi ise tanıtıma bir gün kala önemli bir gelişme yaşandı.

Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 ve Z Flip 7 FE modellerinin ürün sayfaları sızdırıldı. Bu sayfalarla birlikte cihazların tüm özellikleri baştan aşağı belli olmuş oldu. Zaten özelliklerin neredeyse tamamı sızmıştı ancak yeni sızıntı bilgileri daha da çok doğruluyor.

Z Fold7, Z Flip7 ve Z Flip7 nasıl özelliklerle gelecek?

Z Fold7 modelinde 2184x1968 çözünürlükte 8,2 inçlik ana ekran göreceğiz. Kapak ekranı ise 6,5 inç olacak. Cihaz, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. Arkada 200+12+10 MP’lik kamera kurulumu, 4400 mAh’lik batarya, 10 MP’lik selfie kamerası, 256 GB depolama, 12 GB RAM gibi özellikler de cihazda yer alacak.

Z Flip7’nin ürün sayfasına baktığımızda 6,9 inçlik FHD+ çözünürlüğe sahip bir ekran görüyoruz. Cihazın işlemcisi beklendiği gibi Exynos 2500. Ona 12 GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor. Arkada 50+12 MP’lik ikili kamera, önde ise 10 MP’lik kamera. Bunlar dışında 4300 mAh’lik bataryayı da ekleyelim.

Son olarak uygun fiyatlı bir model olacak Z Flip7’ye bakalım. Bu cihazda da 6,9 inçlik FHD+ ekran olacak. Yine Exynos 2500 işlemci göreceğiz ancak RAM 8 GB olacak. 256 GB depolamayı ekleyelim. Arkada 50+12 MP ikili kamera, önde 10 MP selfie kamerası, 4300 mAh batarya da diğer özellikleri arasında.