Samsung hayranlarının beklediği gün geldi çattı. Güney Koreli teknoloji devi, yarın akşamüstü 17.00 sularında bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte Galaxy Z Flip7 ve Z Fold7 katlanabilir telefonların tanıtıldığını göreceğiz. Şimdi ise tanıtıma bir gün kala önemli bir gelişme yaşandı.
Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 ve Z Flip 7 FE modellerinin ürün sayfaları sızdırıldı. Bu sayfalarla birlikte cihazların tüm özellikleri baştan aşağı belli olmuş oldu. Zaten özelliklerin neredeyse tamamı sızmıştı ancak yeni sızıntı bilgileri daha da çok doğruluyor.
Z Fold7, Z Flip7 ve Z Flip7 nasıl özelliklerle gelecek?
Z Fold7 modelinde 2184x1968 çözünürlükte 8,2 inçlik ana ekran göreceğiz. Kapak ekranı ise 6,5 inç olacak. Cihaz, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. Arkada 200+12+10 MP’lik kamera kurulumu, 4400 mAh’lik batarya, 10 MP’lik selfie kamerası, 256 GB depolama, 12 GB RAM gibi özellikler de cihazda yer alacak.
Z Flip7’nin ürün sayfasına baktığımızda 6,9 inçlik FHD+ çözünürlüğe sahip bir ekran görüyoruz. Cihazın işlemcisi beklendiği gibi Exynos 2500. Ona 12 GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor. Arkada 50+12 MP’lik ikili kamera, önde ise 10 MP’lik kamera. Bunlar dışında 4300 mAh’lik bataryayı da ekleyelim.
Son olarak uygun fiyatlı bir model olacak Z Flip7’ye bakalım. Bu cihazda da 6,9 inçlik FHD+ ekran olacak. Yine Exynos 2500 işlemci göreceğiz ancak RAM 8 GB olacak. 256 GB depolamayı ekleyelim. Arkada 50+12 MP ikili kamera, önde 10 MP selfie kamerası, 4300 mAh batarya da diğer özellikleri arasında.