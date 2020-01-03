Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un fütürist bölümü C-Lab (Creative Lab Project), geleceği şekillendirecek yepyeni teknolojilerini CES 2020’de sergilemeye hazırlanıyor. Gelin bu teknolojiler nelermiş hep birlikte göz atalım.

Teknoloji endüstrisi, her yılın ocak ayında Las Vegas, Nevada’da düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2020’ye hücum ediyor. Bu sene 52’inci kez kapılarını açmaya hazırlanan görkemli organizasyon, her zaman olduğu gibi birbirinden ilginç projelere ev sahipliği yapacak.

Samsung’un geleceğe odaklanan teknolojiler geliştiren özel bölümü C-Lab (Creative Lab Project), dokuz ekiple CES 2020’de yerini alacak. Güney Koreli şirket, C-Lab Inside girişiminin başarısından sonra Samsung ağı dışında yeni girişimlere ve teknolojilere destek vermek için C-Lab Outside adında yeni bir bölüm daha kurmuştu. Birazdan sizinle paylaşacağımız teknolojiler de, C-Lab Outside içindeki start-up’lardan geliyor. İşte CES 2020’de göreceğimiz birbirinden etkileyici C-Lab projeleri.

Circulus

Araştırmalar, yakın gelecekte sadece bir kişinin yaşadığı ev sayısının muazzam derecede artacağını gösteriyor. Bu insanların çoğunluğunun ise kariyerlerini her şeyden öne koyan gençler tarafından oluşacağı tahmin ediliyor. Fakat bu durumun beraberinde yalnızlık, yabancılaşma ve diğer birçok sosyal soruna kapı aralayacağından endişe ediliyor. Circulus ekibi, geliştirdikleri evcil hayvan robotu ‘Pipo’ ile bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Pibo, insanların duygularını iletişim yoluyla dengeliyor. Konuşma, haber ve hava durumu bilgileri, sesli arama ve müzik çalma gibi birçok yeteneğe sahip olan insansı robot, kullanıcının yüz ifadelerini ve diyaloğunu, onlarla en iyi şekilde etkileşim kurmak ve sohbet etmek analiz ediyor. Kısacası duygularınıza tercüman oluyor desek yeridir.

FITT

Tam anlamıyla kişiselleştirilmiş bir egzersiz planı istiyorsanız, öncelikle tıbbi muayeneden geçmeniz gerekiyor. Bununla birlikte, bir maske takmak ve bir koşu bandı üzerinde koşmak için hastaneye gitmek pek çok kişi için göz korkutucu bir deneyim olabilir.

FITT, kullanımı kolay egzersiz değerlendirme yazılımı ile insanların sağlığını olumlu yönde etkilemek için oluşturulmuş bir PHR (Kişisel Sağlık Kaydı) sağlık veri platformu olarak karşımıza çıkıyor. FITT, kullanıcıların ne kadar hızlı ve ne kadar süreyle koşmaları gerektiğininin yanı sıra duruş ve kas gücü egzersiz planını öneren özelleştirilmiş bir kardiyovasküler egzersiz planı sunuyor. Uygulama, kullanıcılar uygunluk testini tamamladıktan sonra yüksek tansiyon, diyabet, kanser, inme, kalp krizi ve kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere kullanıcının karşılaşabileceği hastalıkları bile tahmin edebiliyor.

Vtouch

CES 2020’de tanıtılacak C-Lab projeleri arasında yer alan Vtouch, akıllı cihazlarla etkileşim kurmanızın yeni yollarını sunuyor. Vtouch teknolojisi, fiziksel temasa gerek kalmadan gözlerinizle veya parmağınızla bir akıllı cihazı kontrol etmenize imkan sağlıyor.

Teknoloji, bir kamera aracılığıyla göz ve parmak hareketlerinizi analiz etmek için derin öğrenme teknolojilerini kullanıyor. Sezgisel bir teknoloji olan Vtouch, sadece kamera ve işlemci odaklı çalıştığı için otomotiv, IoT (akıllı ev) ve dijital ürünler de dahil çok çeşitli alanlara uygulanabiliyor.

Smoothy

C-Lab Outside çatısı altındaki ekiplerden biri olan Smoothy, video sohbet uygulamalarına bambaşka bir soluk getirmek için yola çıktı. Metin öğelerini görüntülü arama arayüzüne dahil eden ekip, aynı anda tam sekiz kullanıcının video konferans gerçekleştirebileceğini belirtiyor.

Smoothy'de bir çağrıyı cevapladığınızda, çağrı başlangıçta sessiz modda başlatılıyor. Yani bir video çağrısını istediğiniz zaman, istediğiniz yerde cevaplayabiliyorsunuz. Smoothy, görüntülü sohbet sırasında karşınızdaki kişiyle gerçek zamanlı olarak mesajlaşabilmenize de imkan tanıyor.

Diğer video sohbet uygulamalarının aksine daha eğlenceli görüntülü sohbetler için AR (Artırılmış Gerçeklik) emojileri ve filtreleri gibi özelliklerle donatılan Smoothy, video sohbetini hızlı ve kolay bir şekilde kaydetmenizi ve arkadaşlarınıza göndermenizi sağlıyor.