Samsung, televizyonları oyun bilgisayarına dönüştüren bulut tabanlı Gaming Hub'ın kullanıcılarını sevindirecek bir uygulama yayımladı. Yeni uygulama, telefonu oyun kumandasına dönüştürerek kontrolcü ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Samsung, bundan yaklaşık iki yıl önce “Gaming Hub” ismi verilen oyun platformunu duyurmuştu. Gaming Hub, bulut teknolojileri sayesinde televizyonları âdeta bir konsola çeviriyordu. Xbox Game Pass’ten NVIDIA GeForce NOW’a kadar birçok hizmet de sistemde kullanılabiliyordu.

Normalde Gaming Hub’ı kullanmak için kontrolcü bağlamak gerekiyordu. Ancak şirket, yepyeni bir uygulamayla bu ihtiyacı ortadan kaldırdı.

Virtual Gamepad, telefonları kontrolcüye çeviriyor

Samsung’un yeni uygulamasının ismi “Virtual Gamepad”. Aslında birkaç hafta önce yayımlanmış ancak resmî bir duyuru yapılmadığından dolayı pek fark edilmemiş. Uygulamanın amacı ise sanal bir kontrolcü görevi görmek.

Yani kullanıcılar, artık oyun oynamak için illa fiziksel bir kontrolcü bağlamak zorunda değil. Virtual Gamepad, tıpkı benzer sanal kontrolcülerde gördüğümüz gibi telefonunuzu bir oyun kumandasına çeviriyor.

Oyunlarda kullandığınız tuşlara da sahip. Xbox kontrolcülerini andırdığını söyleyebiliriz. Tabii ki bir kontrolcü kadar iyi deneyim sunmayacaktır ancak masraf yapmak istemeyenlerin işine yarayacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda oyunlar dışında TV’nin arayüzünü de kontrol etmek de mümkün.