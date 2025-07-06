Samsung Galaxy Z Flip 7’nin sızdırılan görüntüsü, büyüyen dış ekranı ve inceltilmiş tasarımıyla dikkat çeken detayları ortaya koydu. Yeni Z Flip modeline ait görseller, cihazın incelen yapısı, geniş dış ekranı ve teknik özellikleri hakkında ilk bilgileri sundu. Exynos 2500 işlemcisiyle gelmesi beklenen modelin, yazılım tarafında One UI 8 arayüzüyle sunulacağı belirtiliyor.

Samsung’un bir sonraki katlanabilir modeli olacak Galaxy Z Flip 7 sonunda gerçek bir fotoğrafla karşımıza çıktı. Paylaşılan sızıntı sayesinde, cihazın büyüyen dış ekranı ve incelen tasarım çizgileri ilk kez net şekilde görüldü.

Daha önce sadece taslak çizimlerde gördüğümüz geniş dış ekran, bu kez gerçek cihaz üzerinde kendini gösterdi. Ekran büyürken çerçeveler de belirgin şekilde incelmiş. Genel tasarıma bakıldığında ise daha sade ve kompakt bir yapı tercih edildiği anlaşılıyor.

Galaxy Z Flip 7'nin teknik detayları

Galaxy Z Flip 7'nin teknik detaylarına bakıldığında ise 13,7 mm kalınlığa sahip bir gövde dikkat çekiyor. Bu incelmeye rağmen telefon, 4.300 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Batarya tarafındaki bu gelişmenin, Samsung’un yeni enerji yoğunluğu teknolojisi sayesinde mümkün olduğu belirtiliyor. Cihazın yazılım tarafında ise One UI 8 arayüzü yer alıyor.

Galaxy Z Flip 7’nin donanımında Exynos 2500 işlemcisi yer alacak. Bu model, söz konusu çip ile gelen ilk katlanabilir telefon olacak. Performansın özellikle video kaydı gibi yoğun görevlerde nasıl olacağı merak ediliyor. Ayrıca Flip 7 ile birlikte, daha uygun fiyatlı bir seçenek olan Flip 7 FE modelinin de tanıtılması bekleniyor. Bu varyantın, geçen yılki Flip 6’nın yeniden markalanmış hâli olduğu ve Exynos 2400 işlemcisiyle geleceği aktarılıyor. Resmi tanıtım tarihi ise henüz paylaşılmadı.