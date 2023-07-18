Samsung, geçtiğimiz yıl yayınladığı yapay zekâ destekli fotoğraf düzenleme uygulaması Galaxy Enhance-X'in düşük bütçeli telefonlara geleceğini açıkladı. Açıklamaya göre Galaxy M serisi bile bu uygulamayı destekleyecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl yapay zekâ destekli fotoğraf düzenleme uygulaması "Galaxy Enhance-X"i yayınladı. Bir süredir ülkemizde de kullanılabilen bu uygulama ile ilgili yeni bir açıklama yapan şirket, uygulamanın kullanılabilirliğini artırmaya karar verdiğini duyurdu. Yayınlandığından beri Galaxy Note, Galaxy S ve Galaxy Z gibi üst düzey akıllı telefonlarda kullanılabilen uygulama, yakın bir gelecekte Samsung'un düşük bütçeli telefonlarına da ulaşacak.

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy A, Galaxy F ve Galaxy M serisi akıllı telefonlar ile Galaxy Tab serisi tabletler, yapay zekâ destekli fotoğraf düzenleme uygulaması Galaxy Enhance-X'i desteklemeye başlayacaklar. Ancak burada önemli bir detay var. Uygulama, şu an için sadece Android 13 tabanlı One UI 5.1 ve üzeri işletim sistemlerini destekliyor. Eski telefonlar, Galaxy Enhance-X'ten mahrum kalmaya devam edebilirler.

Hemen şimdi Galaxy Enhance-X'i kullanabileceğiniz akıllı telefonlar:

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4

Yapay zekâ ile desteklenen uygulama, bir fotoğraf üzerindeki hemen her türlü düzenlemeyi yapmanıza imkan tanıyor. Bu bağlamda; Galaxy Enhance-X ile fotoğraflardaki gölge ve yansımaları kaldırabilir, bulanıklıkları düzeltebilir, yeniden boyutlandırma yapabilir ve hatta otomatik iyileştirmeler bile yapabilirsiniz. Samsung, uygulamanın hem belge tarama hem de videolarda kullanılabilmesi için de çalıştığını belirtti. Ancak bu çalışmaların ne zaman kullanıcılara ulaşacağı şimdilik belli değil.