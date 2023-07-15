Samsung Tarayıcısının, ChatGPT ile Entegre Edilebilme İhtimali Var! Peki Bu İşimize Nasıl Yarayabilir?

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Hatırı sayılır derecede kullanıcısı olan Samsung’un, gelecekte hizmete gelebilecek özelliklerin tahmin edilmesine yardımcı olan APK kodlarına bakıldığında, günümüzün viral yapay zekâ aracı ChatGPT’yi telefona entegre etme ihtimali var gibi görünüyor ancak tamamen başka sürprizlerle karşılaşma ihtimalimiz de olasılıklar dahilinde.

Artık hayatımızdaki neredeyse her konuda ondan yardım aldığımız ChatGPT ile ilgili gündemler devam ederken bir iddia daha konuşulmaya başlandı. Bu iddialara göre Samsung tarayıcısı, bir noktadan sonra ChatGPT’ye entegre edilebilecek.

Samsung’un APK kodlarının ChatGPT ile ilgili ayarlar içermesi, gelecekteki bir sürümün bu yapay zekâ aracıyla uyumlanacağına dair iddiaların önünü açmış olsa da bunun nasıl uygulanacağı henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz aylarda Samsung’un Galaxy’deki arama motorunun Microsoft Bing ile değiştirileceği duyurulmuştu.

samsung

Birkaç ay önce Samsung, ChatGPT entegrasyonuna sahip olduğu için Galaxy telefonlardaki Google Arama’yı Microsoft Bing ile değiştirmeyi planladığını söylemişti. Daha sonra şirket bu planından vazgeçerek Google Arama’dan devam etti ancak görünen o ki ChatGPT’ye dair planlarını sürdürüyor. 

Samsung web tarayıcının ChatGPT’ye entegre olması kullanıcılara işlevsellik sunabilir.

chatgpt

Samsung, web tarayıcıns ChatGPT destekli bir sohbet penceresi eklerse insanları ChatGPT web sitesine gitmektense doğrudan Samsung’un tarayıcısına yönlendirmiş olur. Böylece kullanıcılar, doğrudan AI ile sorgulama yapar. Ayrıca, uzun süren aramalar yapmak veya uzun hikâyeler okumaktansa AI ile bilgiye kısa sürede erişim sağlanır.

Başka bir ihtimal ise Samsung’un bu uygulamayı deneysel bir özellik olarak kullanabileceği yönünde. Yani Samsung ve ChatGPGT entegrasyonu hiçbir zaman gerçekleşmeyebilir. Buna benzer pek çok olasılık bulunsa da Samsung’un ChatGPT özelliğini nasıl kullanmayı planladığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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Kaynak : https://www.androidauthority.com/samsung-internet-browser-chatgpt-integration-apk-teardown-3345116/
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