Samsunspor-Trabzonspor maçında Maçkolik ile ilgili yüzleri gülümseten bir tesadüf gerçekleşti. Bir taraftar, futbolcuya Maçkolik'ten bildirim geldiğini, gol olacağını söyledi. Pozisyon gerçekten de golle sonuçlandı.

Türkiye'nin en popüler skor takip uygulaması olan Maçkolik, sporseverlerin yüzünü güldüren bir olay ile gündem oldu. Samsunspor-Trabzonspor maçındaki bir köşe vuruşu sırasında taraftarın futbolcuya söylemiş olduğu bir söz ve hemen ardından gelen gol, ilginç bir tesadüf ortaya çıkardı.

Bilmeyenler için açıklamak gerekirse; Maçkolik, maç bildirimlerini anormal şekilde hızlı aktarmasıyla öne çıkan bir uygulama. Öyle ki çoğu zaman gol bildirimleri yalnızca internet değil, karasal maç yayınlarından dahi hızlı bir şekilde kullanıcılara ulaşıyor. İşte Samsunspor-Trabzonspor maçındaki tesadüf de bununla ilgili.

Köşe vuruşu sırasında tribünde bir taraftar, duran topu kullanan futbolcuya "Zeki, Maçkolikten bildirim geldi, gol olacak" diye bağırıyor. Köşe vuruşu kullanılıyor ve gerçekten de gol oluyor. Bu tesadüf sonrası köşe vuruşunu kullanan futbolcu tribünlere dönerek sevincini taraftarlarla paylaşıyor.