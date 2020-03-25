Sanal Bilişim Fuarı, 3 Nisan'da İnternet Bulunan Her Yerde

Online bir etkinlik olarak karşımıza çıkan Sanal Bilişim Fuarı, farklı sektörlerden profesyonelleri, internet ortamında öğrencilerle bir araya getirecek. Etkinlik, internetin verimli kullanımı açısından büyük önem arz ediyor.

Bu yıl 2.si gerçekleştirilecek olan Sanal Bilişim Fuarı'nda teknoloji, yazılım ve bilişim sektörlerinde bir kariyer düşünen öğrenciler, evlerinden çıkmadan, tek tıkla sektörün önde gelen şirketlerini tanıyıp, kariyer fırsatlarıyla ilgili merak ettiklerini şirket profesyonellerine sorma fırsatı yakalayacaklar.

Geçen sene 2000'den fazla görüşmenin gerçekleştiği Sanal Bilişim Fuarı'nda 7 farklı şirketten yüzlerce deneyimli çalışan tecrübelerini aktarmak ve kariyer yolculuğunuza katkı sağlamak için öğrencileri bekliyor.

Adaylar, 3 Nisan tarihinde saat 11.00-16.00 arasında gerçekleşecek olan online etkinlikte developer, data science ve business analyst pozisyonları için görüşmeler yapıp kariyer fırsatlarını değerlendirebilecek. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için bilisim.sanalkariyerfuari.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.