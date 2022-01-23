Türkiye'deki tüm OSB'lerde 3 günlük elektrik kısıntısı uygulanacak. Bu durum OSB'lerde üretimin durmasına sebep oldu. Çalışanlar izinli sayılacak.

21 Ocak tarihinden itibaren fabrikaların doğalgaz kullanımı yüzde 40 ornanında kısıtlanmasıyla 24 Ocak’tan itibaren tüm Türkiye’deki OSB'lerde 3 ile 4 gün arası elektrik kısıntısı uygulanacağı açıklandı. TEİAŞ tarafından OSB'lere gönderilen yazıda elektrik kısıntısı süresince firmaların aydınlatma ve güvenlik için elektrik kullanabileceği ancak üretim için elektrik kullanılamayacağı belirtildi.

Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgeleri doğalgaz kaynaklı elektrik kısıntısı ve tedarik problemleri nedeniyle üretimlerine ara vereceklerini açıkladı. Eş zamanlı olarak tedarik sanayi de durabilir. Organize sanayi bölgelerindeki elektrik kısıntısı ile ülkedeki üretimin en az 3 gün duracağı belirtiliyor.

Dağıtım hatlarındaki teknik aksaklık çığ gibi büyüdü

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, “Temel ihtiyaç maddelerine erişimde sorunlar yaşanabilir. Tarım, imalat ve lojistik sektörü günlük dönen, günlük ihtiyaçları olan hayati öneme sahip sektörler. Bu sektörlerin sekteye uğraması, ülke çapında büyük bir tedarik sıkıntısını beraberinde getirebilir” dedi. Ayrıca Bahar, kararın ihtiyaç ve istihdamda büyük sorunlara yol açacağını ve firmaların büyük kayıplar yaşayacağını aktardı.

Sıkıntılar doğalgaz dağıtımındaki teknik aksaklıktan dolayı OSB’lere gönderilen doğalgazın yüzde 40 oranında kısıtlanmasıyla başladı. Tedarik sorunu doğalgazdan elektrik üreten firmaların üretimini sekteye uğrattı ve sonrasında da elektrik kısıntısına gidileceği bildirildi.

Üretiminde bozulabilecek malzeme kullanan fabrikalar bu durumdan oldukça büyük bir zarara uğrayacak. Bununla birlikte günlük yemek, dezenfektan, süt ürünleri ve daha birçok alanda üretim yapan fabrikalarda büyük sıkıntılar baş gösterecek. Ayrıca otellere hizmet veren çamaşırhaneler duracağı için turizm sektörü de sekteye uğrayacak.

Çalışanlara sms gönderilmeye başlandı

Birçok OSB konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu ve üretimi durdurduğunu açıkladı. Bununla birlikte bir mühendis bir arkadaşımıza da çalıştığı iş yerinden gelen mesaj da elektrik kesintisinden dolayı izinli olduğu söylendi. OSB’ler kesintileri 3 günden 2 güne indirmek için mücadele etmeye başladı.