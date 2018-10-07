Fotoğraf çekmeyi öğrenmek, aslında fotoğrafçılığın yarısıdır dememiz pek yanlış olmaz. Ancak bazen öyle anları yakalarsınız ki, bunun için de şans gerekir. Örneğin gün batımında bir yelkenlinin denizin üzerine vuran o çizgilerini fark etmek veya şeffaf kanatlı bir kuşun fotoğrafını çekmek için doğru zamanda doğru yerde bulunmak gibi. Pek şaşırtıcı gelmediyse bu yapıtlara bir göz atın deriz.
"Gün batımında bir yelkenliyi resmetmek için oldukça şanslıydım"
Olağanüstü kamuflaj
Her şeyi bildiklerini fark ettiğin o an
Bu kedi seçilmiş olsa gerek
Evrensel bir fotoğrafçının besleyip, fotoğrafını çektiği o an...
"Arkadaşım bir panoramik fotoğraf çekmeye başladı, ve yarısına gelene dek yağmur yağdı"
"Her şey birdenbire olmaya başladı. O yüzden kavga edip etmediklerini anlamadım"
Çok profesyonelce, öyle değil mi?
Lemurlar da sakinleşmeyi hak ediyorlar.
Gökkuşağı renginde kamyondan çıkan iki adet gökkuşağı
Yavrulardan oluşan bir piyano
Siz gidin ya, ben biraz oturup dönerim
Biraz ürkütücü sayılabilir
Bu, sadece çok mükemmel...
Müsait bir yerde ineyim
Oldukça eğlenceli bir bukalemuna benziyor
Gökdelen üzerinde bir gün batımı yansıması
Gölge oyunları
Şeffaf kanatlı kuş ve bu müthiş zamanlama
Buradan bakınca bina düz gibi gözüküyor.
Bunu çeken kişi 2 şeyden memnun. Hem bu fotoğraf için hem de oradan uzak olduğu için.
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