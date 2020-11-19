YouTube Türkiye'nin en eski kanallarından Sarı Mikrofon, Instagram hesabına parayla mavi tik almayı vadeden bir kişi tarafından dolandırıldı. Kanalın sahibi, diğer kullanıcıları dolandırıcılara karşı uyardı.

Türkiye’nin en eski YouTube kanallarından biri olan Sarı Mikrofon, 10 yıla yakın süredir yayınladığı sokak röportajlarıyla Türkiye’nin en ünlü sosyal medya markalarından biri haline gelmiş durumda. Ancak sosyal medya dolandırıcıları, Sarı Mikrofon gibi tecrübeli bir içerik üreticisini dahi dolandırmayı başarmış durumdalar.

Söz konusu olay ile ilgili açıklamalar, bizzat Sarı Mikrofon’un kurucusu ve sunucusu olan Özkan Bozkurt’tan geldi. Bozkurt’un açıklamasına göre dolandırıcı, Sarı Mikrofon’un Facebook sayfasında “mavi tik” olmasına rağmen Instagram hesabında olmadığını görünce kendisiyle iletişime geçti ve para karşılığında Sarı Mikrofon Instagram hesabına mavi tik almayı teklif etti.

Kendisiyle iletişime geçen dolandırıcıya yaklaşık 1.200 TL kaptırdığını ifade eden Özkan Bozkurt, yıllardır sosyal medyada olmasına rağmen kendisinin dahi dolandırıldığını, bu nedenle insanların daha dikkatli olması gerektiğini ifade ederken şu açıklamalarda bulundu:

“10 senedir Sarı Mikrofon'un sunucusuyum. Geçtiğimiz günlerde bir sayfa bize yazdı, mavi tiki vardı ve 3 bin takipçisi vardı. 'Size de mavi tik alabiliriz ama bunun bir ücreti var' dediler. Bin 750 TL olduğunu söylediler, bende bin 500 olur mu dedim, kabul ettiler.

"10 senedir sosyal medyanın içerisindeyim. Ben dolandırıldıysam siz de dolandırıllırsınız"

Önce 750 TL gönderdim, sonrasında 250 daha göndermemi istedi. Sonra 500 daha göndermemi istedi. Ben de bin 200 TL'ye kadar para gönderdim ama ondan sonra da artık dolandırıldığımın farkına vardım ve bir daha para göndermedim. Şahıs şu an telefonlarını kapattı ve beni sayfalarımı kapatmakla tehdit ediyor.

Arkadaşlar, 10 senedir sosyal medyanın içerisindeyim bütün Instagram, Facebook, Youtube hepsinin içindeyim, bu benim işim zaten ben bile dolandırıldıysam siz de dolandırılırsınız. Şahsın ismi Ahmet Can S., Ankara'da yaşıyor, lütfen siz de bu tuzağa düşmeyin. Ben düştüm ben yandım siz yanmayın.”

Özkan Bozkurt'un "mavi tik dolandırıcılığı" ile ilgili açıklamaları

Normal şartlarda Instagram’ın para karşılığı “mavi tik” vermediğini bildiğini ancak yine de dolandırıcıya kandığını ifade eden Bozkurt, “Bin 200 TL param boşa gitti ama gerçekten paranın bir önemi yok ama benim gibi başkalarının da mağdur olmasını istemiyorum. Instagram asla mavi tiki parayla vermiyor, bu konuda herkesi bilinçlendirmek istiyorum. Beni dolandıran bu şahıs hakkında şikayette bulunacağım, banka dekontlarım var, konuşmalarımız var, savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Ben düştüm siz düşmeyin. İnternet dolandırıcılığına çok dikkat edin, ürünü almadan kimseye ödeme yapmayın.” şeklinde konuştu ve konuyla ilgili olarak dolandırıcıdan şikayetçi olacağını ifade etti.