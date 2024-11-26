Elimiz ayağımız, olmayınca hele ki şarjımız bitmek üzereyse “Eyvah nerede?” dediğimiz şarj aletlerimiz hakkında aklımıza bir soru geldi. Neden siyah ve beyazlar, neden kırmızı ya da turuncu şarj aletlerini görmek neredeyse imkânsız? Bazı hoparlör markaları hariç.

Tasarımcının gizli manifestosu olmayacağına göre genelde siyah ve beyaz seçilmesinin ardında tabii ki bazı sebepler yatıyor.

Bakalım siyah ve beyazın kendine göre avantajları nelermiş.

Estetik başrolde.

Teknolojik ürün tasarlarken tabii ki estetik de önemli faktör hâline geliyor. Siyah ve beyaz, evrensel olarak her şeyle uyumlu renkler olarak kabul ediliyor.

Laptoplardan telefonlara, prizlerden masalara kadar hemen hemen her şeyle görsel denge sağlamak için de bu iki nötr renk tercih ediliyor. Böylece cihazlar minimalist bir hava kazanırken karmaşadan uzak bir görünüm de sunuyor.

Siyah kablolar aynı zamanda daha az kir gösterdiği için de tercih ediliyor. Beyaz kablolar ise her ne kadar temizlik ve ferahlık hissi verse de bakımı siyaha göre biraz daha zor çünkü daha çabuk kirleniyor ve sararıyor.

Üretim ve maliyet avantajı sağlıyor.

Mavi, kırmızı veya başka renkte bir kablo üretmek, siyah ve beyaza kıyasla daha maliyetli. Siyah ve beyaz kablolar, ham maddelerle daha kolay uyum sağlıyor ve üretim süreci basitleşiyor.

Üreticiler de bu basitlikle aslında maliyette avantaj sağlamış oluyor. Siyah ve beyaz, işlevselliğin yanı sıra ekonomik anlamda da dengeyi temsil ediyor.

Siyahtan beyaza dönüşün de bazı sebepleri var.

Her ne kadar ağırlıkta siyah görsek de beyazın popüler olmasının nedenlerinden biri de ısı birikimi. Siyah şarj aleti, ısıyı daha fazla emdiğinden özellikle sıcak ortamlarda sorun yaratabiliyor ancak beyaz, ısıyı daha az emdiğinden ömrü de uzun oluyor.

Gördüğünüz gibi bu da tesadüf değil ve siyah ile beyazın seçilmesinin ardında pek çok sebep var.

Gelecekte rengârenk kablolar görür müyüz bilinmez ama minimalist düzenin cazibesi bir süre daha bizimle gibi görünüyor!

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