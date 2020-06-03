Bir Araştırmaya Göre Sars-Cov-2 İki Virüsün Melezi Olabilir

Koronavirüsün kökeni hakkında çalışmalar devam ederken, yapılan bir çalışma virüsün kökeni konusunda ciddi bir bulgu ortaya koydu. Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, SARS-CoV-2’nin iki virüsün melezi olabileceğini belirlediler.

Koronavirüs salgını Wuhan’da başladığından beri bilim insanları, virüsün hangi hayvandan insanlara bulaşmış olabileceğini bulmaya çalışıyorlar. Yapılan çalışmalarda, yarasalar ve pangolinlerde bulunan virüslerin SARS-CoV-2’ye benzediği belirlenmişti. Ancak burada hala bir kesinlik yok. İki hayvanda bulunan virüs de SARS-CoV-2’ye sadece benziyor ancak virüslerin bazı bölgelerindeki genomlar birbirinden farklı.

SARS-CoV-2’nin kökeninin bulunması için yapılan yeni bir çalışma, virüsün kaynağı hakkında ciddi bir ilerleme kaydetti. Araştırmacıların yaptığı çalışmada SARS-CoV-2’nin sadece yarasalardan gelen bir virüs olmadığı, yarasa ve pangolinlerden gelen virüslerin bir melezi olabileceği tespit edildi.

Sars-Cov-2 genomu iki farklı kaynaktan gelmiş gibi görünüyor

SARS-CoV-2’nin yüzeyinde virüsün kolayca insan hücrelerine yapışmasını sağlayan sivri uçlu proteinler bulunuyor. Yapılan çalışmalarda virüs genomunun yarasalardaki koronavirüsle eşleştiği, sivri uçlu proteinlerinin olduğu kısmın ise eşleşmediği görüldü.

Science Advances’de yayınlanan yeni bir çalışmada, SARS-CoV-2’nin sivri uçlu proteinlerindeki genetik kodun pangolinlerde bulunan koronavirüsten geldiği belirlendi. Araştırmacılar, yarasa ve pangolinde bulunan iki virüsün salgına neden olmadan önce melez oluşturmak için rekombinasyon adı verilen bir süreç yaşadığına dair kanıtlar sunuyor.

Virüslerin yapısı, kendini yeniden üretmeye çalışmadan önce oldukça dağınıktır. Bu nedenle virüs kendini yeniden üretirken başka bir virüsün genomu virüsün genetik materyaline dahil olabiliyor. Bilim insanları bu nedenle pangolinden gelen virüsle yarasan gelen virüsün aynı hücreyi enfekte ettikleri bir anda rekombinasyon meydana gelmiş olabileceğini düşünüyorlar.

SARS-CoV-2’nin kökeni hakkındaki bu çalışma, virüsün kökeni hakkında önemli bir ihtimali ortaya çıkarmakla beraber SARS-CoV-2’nin laboratuvarda oluşturulmuş bir virüs olduğu komplo teorilerinin altının ne kadar boş olduğunu da yeniden göstermiş oldu.

Çalışmanın ortaya çıkardığı üçüncü bulgu ise diğerlerinden daha tedirgin edici. Virüslerin bu şekilde melezlenebiliyor olması, melezlenen virüslerin gelecekte başka salgınlara da neden olabileceğini gösteriyor. Görmek istemeyeceğimiz bir ihtimal olmakla beraber bu ihtimal de artık kenarda duruyor.