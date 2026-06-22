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Şasi Numarası Sorgulama Nasıl Yapılır?

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Şasi no sorgulama nasıl yapılır? Araç geçmişinin en kritik detayları çoğu zaman VIN kodunda saklanıyor.

Şasi Numarası Sorgulama Nasıl Yapılır?
Ayçelen Kolan Ayçelen Kolan /

İkinci el araç alırken dış görünüş çoğu zaman yanıltıcı olabiliyor. Parlak boya, temiz iç mekân veya düşük kilometre her şeyi anlatmıyor. Asıl kritik detay ise çoğu zaman tek bir yerde gizli oluyor: Şasi numarası. Çünkü aracın geçmişine dair en önemli bilgiler bu kod üzerinden ortaya çıkıyor. Şasi numarası yani VIN kodu, her otomobile özel olarak tanımlanan benzersiz kimlik sistemi olarak çalışıyor. Üretim yeri, model yılı, motor tipi ve bazı teknik detaylar doğrudan bu kodla bağlantılı ilerliyor.

Özellikle ikinci el piyasasında şasi numarası sorgulaması artık neredeyse zorunlu hâle geldi. Çünkü araç değişen parça geçmişinden ağır hasar kaydına kadar birçok bilgi bu kod üzerinden kontrol edilebiliyor. Birçok kullanıcı yalnızca plaka sorgulaması yapıyor fakat plaka değişebiliyor. Şasi numarası ise araca özel olduğu için daha güvenilir referans kabul ediliyor. Bugün ekspertiz firmaları, servisler ve sigorta şirketleri işlemlerinin büyük kısmını doğrudan VIN sistemi üzerinden yürütüyor.

İçerikten Görseller

Şasi Numarası Sorgulama Nasıl Yapılır?
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Şasi numarası tam olarak nerede yazar?

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Şasi numarası araç üzerinde birkaç farklı noktada bulunabiliyor. Üreticiler güvenlik nedeniyle aynı kodu birden fazla bölgeye işliyor. En sık kullanılan alan genelde ön camın alt kısmı oluyor. Sürücü tarafında yer alan küçük bölümden VIN kodu dışarıdan görülebiliyor.

Bazı araçlarda kapı iç etiketi, motor bölmesi veya şasi üzerine işlenmiş metal yüzey üzerinde de aynı numara yer alıyor. Ruhsatta da şasi numarası açık şekilde yazıyor. Bu kod toplam 17 karakterden oluşuyor ve harf-rakam kombinasyonu kullanıyor. Kodun her bölümü farklı bilgi taşıyor. Örneğin ilk karakterler üretici ülkesini ve markayı gösterirken sonraki bölüm araç platformu ve motor tipi hakkında veri verebiliyor. Son karakterler ise genelde üretim sırası ve model yılıyla bağlantılı ilerliyor.

Şasi numarasıyla hangi bilgilere ulaşılabiliyor?

Şasi numarası sorgulaması yalnızca araç modeli öğrenmek için yapılmıyor. Asıl önemli taraf geçmiş bilgilerine ulaşabilmek. Ağır hasar kaydı, değişen parça geçmişi, üretim yılı doğrulaması ve bazı servis kayıtları VIN sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor. Bazı araçlarda kilometre geçmişiyle ilgili kayıtlar da sistemlere işlenmiş olabiliyor. Yetkili servis tarafında yapılan bakım işlemleri genelde şasi numarasına tanımlanıyor. Bu yüzden aracın servis geçmişi büyük ölçüde takip edilebiliyor. Bazı kullanıcılar araç ilanındaki model yılıyla gerçek üretim tarihinin farklı olduğunu şasi sorgusunda fark edebiliyor. Özellikle ithal araçlarda bu kontrol daha da önemli hâle geliyor.

Şasi numarası sorgulama nasıl yapılıyor?

Türkiye’de şasi sorgulaması için birkaç farklı yöntem kullanılıyor. En yaygın yöntemlerden biri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden işlem yapmak oluyor. Bazı ekspertiz platformları ve özel servis sistemleri de VIN tabanlı sorgu sunuyor. Yetkili servisler ise doğrudan üretici veri tabanına erişebildiği için daha detaylı bilgi görebiliyor. Özellikle premium markalarda şasi numarası üzerinden donanım paketi, orijinal motor tipi ve fabrika çıkış ekipman listesi bile görüntülenebiliyor. Bazı kullanıcılar araç üzerindeki donanımın sonradan değişip değişmediğini bile bu yöntemle anlayabiliyor. İthal araçlarda Carfax benzeri uluslararası veri tabanları da kullanılabiliyor fakat her araç için tam veri bulunmayabiliyor.

İkinci el araç piyasasında en kritik risklerden biri şasi müdahalesi oluyor. Bazı ağır hasarlı araçlarda farklı araç parçaları birleştirilebiliyor veya şasi bilgileriyle oynanabiliyor. Bu yüzden ruhsattaki numarayla araç üzerindeki VIN bilgisinin mutlaka karşılaştırılması gerekiyor. Özellikle şu durumlar dikkat istiyor kazınmış yüzeyler, farklı font kullanımı veya sonradan kaynak izi bulunan bölgeler şüphe oluşturabiliyor. Ekspertiz firmaları bu yüzden fiziksel şasi kontrolünü oldukça önemseyerek yapıyor. Bazı kullanıcılar yalnızca plaka sorgulamasına güveniyor fakat plaka değişebildiği için şasi numarası çok daha güvenilir kabul ediliyor.

Elektrikli ve yeni nesil araçlarda VIN sistemi daha da önem kazandı

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Yeni nesil araçlarda elektronik donanım arttıkça VIN sistemi çok daha fazla veri taşımaya başladı. Özellikle elektrikli otomobillerde batarya tipi, yazılım versiyonu ve donanım kombinasyonu bile şasi numarasıyla eşleşiyor. Bazı üreticiler uzaktan yazılım güncellemelerini bile doğrudan VIN bazlı yönetiyor. Bu yüzden şasi numarası artık yalnızca üretim kodu değil, dijital kimlik sistemi gibi çalışıyor. Servis kampanyaları ve geri çağırma işlemleri de çoğu zaman VIN üzerinden yürütülüyor. Bugün ikinci el araç alacak kullanıcıların büyük kısmı artık ilk olarak şasi sorgusu yapıyor. Çünkü dış görünüş birçok şeyi gizleyebiliyor fakat VIN sistemi çoğu zaman aracın geçmişini ele veriyor. Özellikle ağır hasarlı veya farklı parçalarla toplanmış araçlarda şasi numarası en kritik güvenlik kontrolü hâline geliyor.

Şasi numarası sorgulaması artık yalnızca ekspertiz uzmanlarının yaptığı teknik işlem olmaktan çıktı. İkinci el araç alacak sıradan kullanıcılar için bile temel güvenlik adımlarından biri hâline geldi. Çünkü doğru VIN kontrolü bazen ciddi masraf çıkarabilecek bir aracı daha satın almadan fark etmeyi sağlayabiliyor.

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