1966 senesinde, Jeremiah Denton adlı savaş esiri, propaganda filmi için çekilen video kaydında konuşurken Mors alfabesiyle dehşet verici bir şey kodladı ve tüm dünyaya bu şekilde çağrıda bulundu.

Yardım çağrısında bulunduğu basın toplantısı sırasında hükümete bağlılığını anlatıyordu ancak bunu yaparken gözleri de bir şeyler söylüyordu.

Kaset, geniş çapta yayıldı ve ABD istihbarat uzmanları, Mors mesajını yakaladı. Mesajda ne dediğine, sonrasında neler olduğuna, Jeremiah Denton’ın konu buralara gelene kadarki ilginç hikâyesinin detaylarına beraber dalalım.

Jeremiah Denton’ın kim olduğuna bakarak başlayalım.

ABD Donanması’nda amiral olarak görev yapıp emekli olan Denton, Senato’da Alabama’yı temsil eden bir senatördü. Onun, önemli biri olmasını sağlayan en önemli etken ise pilotluğunu yaptığı jetin vurulmasından sonra Kuzey Vietnam’ın Hanoi kentinde esir olarak tutulurken gösterdiği cesaretti.

1966 yılında verdiği röportajda, tüm dünyanın ilgisini çeken bir mesaj verdi.

Denton’ın savaş esiri olarak tutulduğu 1966 senesinde, Vietnam’ın propogandasına karşı kendi ülkesini temsil etmek üzere uluslararası bir basın toplantısına çıkarıldı. Onu kamera önüne çıkaran kimsenin olacaklardan haberi yoktu.

Kayıt sırasında, kanlanmış gözlerini, Mors alfabesine göre kırparak “T-O-R-T-U-R-E” (işkence) harflerini kodladı. Tüm dünyaya, oradaki koşulların korkunç olduğunu ve onlara işkence yapıldığını böyle zeki bir yöntemle duyurmuş oldu.

Neredeyse 8 yıl boyunca savaş esiri olarak kalmaya devam etti.

Kayıtlara geçen o an, Amerika başta olmak üzere tüm dünyada etki yarattı ve Denton, Vietnam Savaşı'nın bir figürü hâline geldi.

12 Şubat 1973 tarihinde, “Eve Dönüş” adlı bir operasyonla serbest bırakıldı ve o dönemde serbest bırakılan ilk Amerikalı savaş esiri oldu. Daha sonra diğer esirler de serbest bırakılarak Amerika’ya geri döndüler.

Denton, 28 Mart 2014 tarihinde, 89 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Özellikle esir tutulduğu zamanlarda gösterdiği cesaret ve yaşadığı zorluklar ise günümüzde bile konuşulmaya devam ediyor.