Golden Axe II, iOS Platformlar İçin Geri Geliyor

Sega'dan nostaljik oyunları sevenler için sevindirici haber geldi. Şirket, klasikleşmiş oyunlarından Golden Axe II'yi iOS platformunda yeniden canlandırıyor.

Modern oyunlardan sıkılıp, nostalji oyunları arayanlardansınız Apple bu açlığınızı gidermenize yardımcı olacak. Sega, beat’em-up türündeki oyunu Golden Axe II’nin iOS cihazlar için yayınlanacağını duyurdu.

Hack‘n’Slash türündeki oyun, ilk çıktığında Sega’nın en çok satan oyunlarındandı. Oyun, baltalı cüce Gilius Thunderhead, barbar Ax Battler ve Tyris Flare karakterlerini oyuncularına sunuyor ve final dövüşüne gelene kadar yedi aşamayı geçmelerini istiyordu.

Aslında, Golden Axe II, App Store’a 2011 yılında gelmişti fakat 2015 yılında marketten kaldırıldı. Bu sırada Sega oyunculara oyunun güncellenmiş haliyle tekrar geri geleceğinin sözünü vermişti. Şirket, verdiği sözü şimdi yerine getiriyor.

Sega’nın bu oyunu tekrar canlandırması, oyuncular açısından böyle bir oyunu tekrar oynayabilme şansı verdiği için güzel bir gelişme. Diğer yandan bu hareket şirketin Sega Forever konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.