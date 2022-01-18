Selanik sakinleri, aralık ayından bu yana her gece zaman zaman gizemli bir ses duyduklarını söylüyorlar. Paylaşılan videolarda duyulan sesin kaynağıysa şu anlık bilinmiyor.

Zaman zaman dünyanın herhangi bir yerinden açıklaması zor olan gizemli olaylara dair haberlerle karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de bu haberler arasına Yunanistan’ın Selanik kentinde günlerdir duyulan bir ses katıldı. Selanik sakinleri, aralık ayından beri neredeyse her gece şehrin kuzeyindeki bölgelerde bir şey bir yere vuruyormuşçasına bir ses duyduklarını belirtiyorlar.

Şehrin özellikle Kfisias ve Akropoleos yollarının birleştiği noktada en fazla şekilde duyulduğu belirtilen gizemli sesin kaynağı henüz bilinmiyor. Yankılı bir çarpma sesi gibi hissettiren ve yer altından gelen bu ses, birçok kişinin tahminine göre doğal ya da bir tür sismik bir olaydan kaynaklanıyor. Selanik’te duyulan ürkünç sesin paylaşılan kayıtlarıysa şu şekildeydi:

Selanik’teki gizemli sesin kayıtları:

Bazı zamanlarda titreşimle birlikte de duyulduğu aktarılan sesin kaynağı gizemini korumaya devam ederken, Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Araştırma Başkanı Gerasimos Houliaras’tan konuya dair bir açıklama geldi. Houliaras, Aristoteles Üniversitesi’ndeki araştırmacıların sesin bir tür jeolojik bir olaydan mı yoksa mekanik bir şeyden mi kaynaklandığını bulmak üzere çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Selanik belediyesinin su şebekesinden temsilciler, sesin borulardaki veya herhangi bir doğal gaz iletkenindeki çalışmadan kaynaklanmadığını açıklarken internette bu sesi gören bazı kullanıcılar, konuyu açıklayabilecek bir mekanik paylaştılar. Bu mekanik, ‘su darbesi (Water hammer)’ olarak adlandırılıyordu. Buna göre boru sistemindeki suyun hızı hızla değişiyor, bu nedenle bir basınç oluşuyordu. Su darbesiyle birlikte boruya tos vuruluyormuş gibi bir ses oluşuyor.

Daha önce Denizli’de de benzer bir ses duyulmuş, sesin deneninin su şebekesinde biriken kabarcıkların olduğu açıklanmıştı. Denizli’deki görüntüler ve ses de şu şekildeydi: