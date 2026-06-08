Şimdiye kadar 2 oyununu gördüğümüz Hellblade serisinin yeni oyunu olacak Senua resmen duyuruldu.

İlk olarak 2017 yılında çıkan Xbox özel oyunu Hellblade: Senua’s Sacrifice, kısa sürede çok sevilen bir yapım olmayı başarmıştı. Senua's Saga: Hellblade II isminde 2024 yılında çıkan bir devam oyunu da gelmişti. Özellikle ses dizaynı ve aktörlerin başarısıyla dikkat çeken bir oyun serisiydi.

Şimdi ise Hellblade serisinin hayranlarını çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. 7 Haziran günü gerçekleştirilen Xbox Games Showcase etkinliğinde Hellblade’in devam oyunu Senua duyuruldu.

2027’de gelecek, ilk günden Game Pass’te olacak

Yine geliştirici Ninja Theory’nin imzasını taşıyacak Senua oyunu 2027 yılında Xbox Series X/S, PC (Steam) ve PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. Oyun, ilk günden Game Pass’e gelecek.

Senua, serideki diğer oyunlardan “farklı” bir oyun olarak nitelendirilmiş. Öyle ki tam anlamıyla bir “aksiyon macera” oyunu olarak nitelendiriliyor. Geliştirilmiş dövüş sistemi, çözülmesi gereken çok daha fazla bulmaca ve keşif özgürlüğü sunacak. Ancak tıpkı önceki oyunlar gibi yine doğrusal bir hikâyeye sahip olacak. Fragmanda Senua’nın yine birçok düşman ile kıyasıya savaştığı görülüyor. Görüntüler gerçekten etkileyici. Hem görsel hem de ses açısından harika bir oyun bizi bekliyor diyebiliriz.