Çevrimiçi Alışverişte Rekor Yoğunluk Görüldü

Sevgililer Günü'ne yaklaşırken hediyelerin alındığı çevrimiçi alışverişlere dair veriler gelmeye başladı. Birçok ürünün satışı %100 arttı. Bununla birlikte dev şirketlerin yönetici isimleri kendi platformlarındaki verileri paylaştı.

14 Şubat'ta kutlanacak Sevgiler Günü, bu yıl 2020'nin mart ayından beri ülkemizi eve kapatmaya zorlayan koronavirüsün gölgesinde geçecek. Fakat bu durum çiftlerin birbirlerine hediye almalarına engel olmadı. Üstelik Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla çevrimiçi alışverişte büyük bir yoğunluk yaşandı.

E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, Sevgililer Günü alışverişlerinin e-ticarete yüzde 25-30 oranında trafik ve ciro artışı getirmesini beklediklerini açıkladı. Ekmekçi, Şubat ayı genelindeyse e-ticaret hacminin 25 milyar TL'ye ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Birçok ürünün satışı %100 arttı:

Sevgiler Günü alışverişlerinin ilk verileri de ulaşmaya başladı. Buna göre çevrimiçi kanallarda birçok ürünün satışı %100 artış yaşadı. En çok satılan ürünler arasında akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tablet, kişisel bakım ürünleri, beyaz eşya ile elektronik ev eşyası yer aldı.

MediaMarkt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım da Sevgililer Günü için yapılan alışverişin detaylarını paylaştı. Gökyıldırım, mağaza ve çevrimiçi ortamda en çok kırmızı renkli iPhone 11 64 GB'ın satıldığını ve erkeklerin oyun tutkusunun Sevgililer Günü satışlarında kendisini gösterdiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"4 Şubat'ta internet üzerinden satışa çıkardığımız PlayStation 5 aynı gün 15 dakika içerisinde tükendi. Geçen yılın aynı dönemine göre online satışlarda ise yüzde 9.2 artış oldu. En çok akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tablet, webcam, akıllı saat, oyun konsolu, teknolojik aksesuarlar, drone, elektrikli scooter, hoverboard, kişisel bakım ürünleri, beyaz eşya ile elektronik ev eşyaları satın alındı."

GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar da benzer açıklamalarda bulundu. Fedar, geçen seneye kıyasla %71'lik bir artış yaşandığını belirtti ve satışı en çok artan ürünlerin bilgisayar-tablet, cep telefonu, ev dekorasyon, fotoğraf-kamera, müzik plak-enstrüman, oyuncak-hobi ve spor outdoor kategorilerinde olduğunu açıkladı.