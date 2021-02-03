Dünyanın en çok kullanılan ve en geniş içerik arşivlerinden birine sahip olan stok görsel platformu Shutterstock’tan para kazanma şansınız var. Bir görsel içerik üreticisi olarak bu platforma içeriklerinizi yükleyebilir ve Shutterstock pasif gelir isimli sistemle kararlı yüklemeler sonucu yüksek meblağlar elde edebilirsiniz.

Bilmeyenler için genel olarak özetlemek gerekirse; Shutterstock, Eylül 2020 itibarıyla arşivinde 350 milyondan fazla içeriğin bulunduğu bir stok fotoğraf, video, ve vektör platformudur. Platformun amacı; amatör ve profesyonel içerik üreticileri ile müşterileri ortak bir alanda bir araya getirmek ve üreticilerin genel olarak zehmetsizce, ürettikleri içeriklerden para kazanmalarını sağlamaktır.

Shutterstock gibi pek çok farklı stok görsel içerik platformu var ancak Shutterstock, bunlar arasında hem müşteri açısından hem de üretici açısından en popülerden olanlardan bir tanesidir. Bir görsel içerik üreticisi olarak Shutterstock’ta paylaştığınız içerikler üzerinden para kazanmanız mümkün ancak bu para kazanma süreci küçük miktarlardan oluştuğu için pasif gelir olarak adlandırılmaktadır. Konu ile ilgili detaylara yakından bakalım.

Shutterstock’tan nasıl para kazanılır?

Adım #1: Buradan Shutterstock içerik üreticisi hesabı açın.

Buradan Shutterstock içerik üreticisi hesabı açın. Adım #2: Adres bilgilerinizi girin.

Adres bilgilerinizi girin. Adım #3: Portföyünüzü ve hesabınızı özelleştirin.

Portföyünüzü ve hesabınızı özelleştirin. Adım #4: Platforma içerik yükleyin.

Platforma içerik yükleyin. Adım #5: İçeriğin incelenmesini ve onaylanmasını bekleyin.

İçeriğin incelenmesini ve onaylanmasını bekleyin. Adım #6: Para kazanmaya başlayın.

Adım #1: Shutterstock içerik üreticisi hesabı açın:

https://submit.shutterstock.com adresini açtıktan sonra Üye Ol butonuna tıklayın. Üyelik sayfasında gerçek adınızı, Shutterstock platformundaki görünür adınızı, güncel e-posta adresinizi, benzersiz şifrenizi yazın ve 18 yaşından büyük olduğunuzu onaylayın. E-posta adresinize gelen onay postası ile üyelik işlemini tamamlayın.

Adım #2: Adres bilgilerinizi girin:

Shutterstock içerik üreticisi üyelik işleminin ikinci adımında ise güncel adres bilgilerinizi girmelisiniz. Burada vereceğiniz bilgilerin doğru olması çok önemli çünkü kazandığınız parayı alacağınız zaman resmi kayıtlar için kullanılacak. Adres bilgilerinin İngilizce girilmesi isteniyor, bu nedenle bilgileri Türkçe karakter kullanmadan yazmaya çalışın.

Adım #3: Portföyünüzü ve hesabınızı özelleştirin:

Adres bilgilerinizi de girdikten sonra Shutterstock içerik üreticisi hesabınız tamamlandı. Platform üzerinden size ulaşacak müşterilerinize güven vermek için hesap ayarlarınızı ve kişisel portföyünüzü sağ üst köşedeki menü üzerinden düzenleyebilirsiniz. Burada kişisel internet sitenizi, fotoğrafları ne ile çektiğinizi, vektörleri ne ile hazırladığınızı, tarzınızı ve benzer bilgilerinizi yazabilirsiniz.

Adım #4: Platforma içerik yükleyin:

Gelelim Shutterstock’tan nasıl para kazanılır sorusunun gerçek yanıtına, içerik yükleyerek. Üst bilgi satırındaki Portföy menüsünü açın ve Yükle seçeneğine tıklayın. Yükleyeceğiniz içeriğin hangi teknik detaylara sahip olması gerektiğini göreceksiniz. Daha sonra sürükleyip bırakarak ya da Birden Çok Dosya Seç butonu ile dilediğiniz kadar görsel içeriği platforma yükleyebilirsiniz.

Adım #5: İçeriğin incelenmesini ve onaylanmasını bekleyin:

Elbette yüklediğiniz her içerik anında platformda yayınlanmıyor. Öncesinde Shutterstock editörleri ve algoritma tarafından gerçekleştirilen bir inceleme sürecine tabi tutuluyor. Orijinal olmayan hiçbir görsel ve teknik detayları karşılamayan görseller bu incelemeden geçemiyor. İnceleme süresi maksimum 21 gün sürüyor ancak intihal içerikler birkaç dakika içinde fark ediliyor.

Adım #6: Para kazanmaya başlayın:

İşte oldu. Üyelik işlemini tamamladıktan ve elinizdeki tüm görsel içeriği Shutterstock’a yükledikten sonra artık para kazanmaya hazırsınız. Para kazanma sürecini hızlandırmak ve insanların sizin içeriklerinizi fark etmesini sağlamak için farklı Instagram, Behance gibi farklı platformlar üzerinden tanıtım yapabilirsiniz.

Shutterstock para kazanma süreci:

Müşterilerin Shutterstock platformundaki görsel içerikleri indirmeleri ve kullanabilmeleri için farklı paketlerden oluşan ücretli abonelik sistemine geçmeleri gerekiyor. Yani Shutterstock’tan alınan ve kullanılan her ürün karşılığında platform para kazanıyor. Platform da içerik üreticilerine belirli bir oranda telif ödüyor.

Shutterstock görsel içerik üreticilerinin kazandıkları ücret oranı herkese göre değişiyor. 6 temel seviye üzerinden hesaplanan bu ücretler genel olarak satılan içeriğin %15 ile %40’ı arasında değişiyor. İndirilen içeriğinizin sayısı arttıkça, ödenen telif tutarı da aynı oranda artıyor. Yani günde 100 içeriği alınan üreticiler ile yılda 100 içeriği alınan üreticiler aynı ücreti kazanmıyorlar.

Herkese göre değiştiği için kazanılan rakamlar konusunda tam olarak bir şey söylemek doğru değil ancak stok fotoğrafçılık işi ile profesyonel anlamda uğraşan insanlara göre satın alınan içerik başı üreticiye ödenen ücretler; 10, 25, 50 cent veya 1 dolar olarak değişiklik gösterebiliyor.

Shutterstock’tan para kazanmak için dikkat edilmesi gerekenler:

Shutterstock’ın gelişmiş bir algoritması var, arama motorlarından indirilen fotoğraflar direkt olarak reddedilecektir.

direkt olarak reddedilecektir. Özgün olun. İçerik yüklemeden önce platform içeriğini inceleyin ve olmayanları yakalamaya çalışın.

Akıllı telefonlarımız artık profesyonel fotoğraf makineleri kadar iyi fotoğraf ve video çekebiliyor, kullanın.

Tüm içeriğinizi yükleyin. Bin, on bin fark etmez; elinizde gerçekten satacağını düşündüğünüz tüm içeriği platforma yükleyin.

tüm içeriği platforma yükleyin. Yalnızca arşivinizi kullanmayın. Aktif olarak üretime devam edin ve düzenli olarak içerik yükleyin.

İçeriklerin stok olduğunu yani dünyanın herhangi bir yerindeki birinin kullanabileceğini unutmayın.

İzin alınmadığı sürece içeriklerinizde herhangi bir markaya ait ürün göstermemeye çalışın.

göstermemeye çalışın. Sabırlı olun. Kazanç az gibi görünebilir ama Shutterstock kazancı, damlaya damlaya göl olacak bir gelir türüdür.

Bir görsel içerik üreticisi olarak Shutterstock stok görsel platformu üzerinden nasıl para kazanılacağını ve dikkat etmeniz gereken noktaları anlattık. Elinizde bir arşiv varsa, fotoğraf ve video çekmeyi seviyorsanız, vektör yapmaktan keyif alıyorsanız ücretsiz olarak Shutterstock’a üye olabilir ve içerikleriniz üzerinden para kazanmaya başlayabilirsiniz.