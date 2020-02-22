Sibirya'da 46 Bin Yıllık Donmuş Bir Kuş Bulundu

Bilim insanları, buzul çağından kalma iyi korunmuş bir kuşu inceliyor. Kulaklı toygar türüne mensup donmuş kuşun 46 bin yıllık olduğu belirtiliyor. Kuzeydoğu Sibirya'da bulunan fosilin, günümüzdeki iki ayrı kulaklı toygarın atası olabileceği düşünülüyor.

Bilim insanları, buzul çağından kalma çok iyi korunmuş bir kulaklı toygar kuşunu inceliyorlar. Kuzeydoğu Sibirya'daki Belaya Gora köyü yakınlarındaki donmuş toprağa gömülü şekilde yer alan kulaklı toygar fosili, bölgedeki yerel fildişi fosili avcıları tarafından bulundu. Donmuş kulaklı toygar sonrasında testler için İsveç Doğal Tarih Müzesi'nden uzmanlar Nicolas Dussex ve Love Dalén'a verildi.

Karbon 14 metoduyla yapılan yaş testine göre kuş yaklaşık 46 bin yıl önce yaşamış ve yapılan genetik analize göre bu kuşun türü "Eremophila alpestris" de denilen kulaklı toygar. Dalén, 46 bin yıllık kulaklı toygarın, biri kuzey Rusya'da, diğeriyse Moğolistan steplerinde olmak üzere günümüzde yaşayan iki kulaklı toygar alt türünün atası olabileceğini söyledi. Dalén, elde ettikleri bulguların son buzul çağının sonlarındaki iklim değişikliğinin yeni alt türlerin oluşumuna neden olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Sırada kuşun gen dizilimini ortaya çıkarmak var

Kuşun çok iyi korunmuş olmasının sebebi büyük ölçüde donmuş toprak altında kalmış olması. Dussex, bu denli küçük ve hassas bir türün el değmeden kalmış olmasını, pislik ve çamurun kademeli olarak depolanmasına ya da en azından zeminin göreli olarak sabit olmasına bağlıyor. Ona göre bu sayede kuşun vücudu ölüm anına çok yakın bir vaziyette korunmuş.

Çalışmanın bir sonraki aşaması, kuşun tüm gen dizilimini çıkarmak. Bilim insanları bu sayede 46 bin yaşındaki kuşun günümüzdeki türlerle olan ilişkisine ve toygarlardaki evrimsel değişikliklerin derecesini hesaplamaya ışık tutacak.

Bölgede çalışan bilim insanları kulaklı toygarın yanı sıra kurt, mamut ve tüylü gergedan kalıntılarına da rastladı. Dussex, bu keşiflerin 'paha biçilemez' olduğunu söylüyor. Elde edilen fosiller sayesinde araştırmacılar DNA'ları, bazen de RNA'ları elde edebiliyor. Bilim insanları böylece buzul çağı faunası ve onların iklim değişikliklerine tepkilerini araştırmada önemli veriler elde edebiliyor.

46 bin yıllık kulaklı toygar, Dussex ile Dalén'ın üzerinde çalıştığı 18 bin yıllık köpek yavrusuyla aynı bölgeden çıkarıldı. Bununla birlikte, yoğun DNA testlerine rağmen, bu fosilin bir köpeğe mi yoksa bir kurda mı ait olduğu henüz tespit edilemedi.