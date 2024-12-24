Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı sıfır çerçeveli iPhone prototipinin hayata geçirilmesi görünüşe göre oldukça uzun sürecek.

Apple’ın uzun süredir planladığı sıfır çerçeveli bir iPhone geliştirme hedefi iddialara göre önemli teknik zorluklarla karşı karşıya.

Konuya dair ortaya çıkan son raporlar, Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı teknolojinin beklenenden daha uzun bir geliştirme süreci gerektirdiğini ve ilk sıfır çerçeveli iPhone'un 2026 yılına kadar hazır olmayabileceğini öne sürüyor.

Kore merkezli teknoloji kaynağı olan The Elec, Apple’ın bu devrim niteliğindeki ekran teknolojisini geliştirmek için Samsung Display ve LG Display ile iş birliği yaptığını bildirdi ancak bu süreçte teknik engellerin büyük rol oynadığı altı çizilen konular arasında.

Apple'ın hayali bir zamanlar Xiaomi'nin de hayaliydi

Şirketin vizyonu, piyasadaki mevcut kavisli ekranlardan farklı bir tasarımı hedefliyor. Örneğin Xiaomi’nin zamanındaki “dört kavisli ekran” konsepti, Apple'ın hedeflediği tasarıma oldukça benziyor.

Apple’ın bu yeni tasarımı iPhone’un düz ekranını ve keskin kenarlarını korurken, ekranı kenarlardan sorunsuz bir şekilde genişletmeyi hedefliyor. Bu tasarım oldukça estetik görünüyor olsa da beraberinde çözülmesi gereken ciddi problemleri de doğuruyor.

Apple'ın planları 2026'dan önce hayata geçemeyecek

Apple’ın yeni planları, sıfır çerçeveli bu tasarımı iPhone 18 modelinde kullanmak için 2026 yılında seri üretime geçme yönünde ancak bu tarihin daha da ileriye kayması muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.