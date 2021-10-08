ODD'nin eylül ayına ilişkin otomobil satış verileri çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Yapılan derlemeye göre otomobil satışları eylül ayında yüzde 40 gerilerken, geçtiğimiz ay en çok satılan model Fiat Egea oldu. SUV segmenti ise eylül ayında bir kez daha sedanı geride bıraktı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden aldığı verileri derleyen Gazeteci Emre Özpeynirci, otomotiv sektöründe eylül ayında neler olduğunu açıkladı. Twitter üzerinden açıklamalar yapan Özpeynirci, SUV segmentinin bu yıl ikinci kez sedanı geride bıraktığını, dizel araç satışlarının neredeyse durmak üzere olduğunu ve eylül ayında en çok satılan araçlar listesinde değişiklikler olduğunu ifade etti. Dilerseniz hemen, otomotiv sektöründe geçen ay neler olmuş hep birlikte bakalım.

Özpeynirci'nin verilerine göre eylül ayında otomotiv satışları, özellikle de tedarik sorunları nedeniyle geriledi. Hatta bu gerileme, yüzde 40 seviyelerine kadar ulaştı. Dizel motorlu araçların eylül ayı içerisindeki satış payının yüzde 15'e kadar gerilerken, bu oran Ocak-Eylül ayları aralığındaki dönem için yüzde 20 olarak kayıtlara geçti. Yani 2021 yılı boyunca satılan her 5 araçtan yalnızca 1 tanesi dizeldi. Bu noktada dikkat çeken esas detay ise hibrit ve elektrik motorlu otomobiller. Eylülde satılan araçların yüzde 10'u, tamamen elektrikli ya da hibrit sisteme sahipti.

Eylülde de en çok satılan araç Fiat Egea oldu

ODD'nin verilerinden yapılan derlemeye göre eylül ayında en çok satılan model, 3.646 adetle Fiat Egea'ydı. Bu aracı 2.301 adet satışla Dacia Duster, 2.268 adet satışla Renault Megane, 2.073 adet satışla Fiat Egea Cross ve 1.931 adet satışla da Toyota Corolla takip etti. Listenin devamında sırasıyla Honda Civic, Hyundai i20, Renault Clio, Hyundai Tucson ve Volkswagen Polo yer alıyor. Özpeynirci eylül ayında Duster'ın 2. sıraya Egea Cross'un ise 4. sıraya yükseldiğini, Renault Clio'nun ise 8. sraya gerilediğinin altını çizdi.

Eylül ayında SUV araçların satış oranları, yüzde 40'a ulaştı. Böylelikle sektör, temmuzdan sonra bir kez daha SUV'un liderliğini yaşamış oldu. Bu segmentte en çok tercih edilen araç ise Dacia Duster'dı. Eylül ayında 2.301 adet satan Duster'ı takip eden araçlar Fiat Egea Cross, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Peugeot 3008, Volkswagen T-ROC, Kia Sportage ve Opel Crossland'di.