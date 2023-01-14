Otomobil üreticileri her gün yeni modellerle karşımıza çıkıyorlar. Ancak bazıları var ki üretimi yıllar önce sonlanmış olsa da bir türlü unutulmuyorlar. İşte bugün yeniden üretilse hiç düşünmeden satın alınabilecek otomobiller.

Türkiye'de otomobil almak çok zor. Ucuza kaçsak çekmiyor, iyiye baksak güç yetmiyor. Ancak hepimizin hayalinde olan bir araba da yok değil.

Bu içeriğimizde, biraz geçmişe gidelim dedik. Şimdi hep birlikte, üretildiği dönemlere damga vuran bazı otomobillere bakacağız. Bu araçların yeniden sıfırı üretilse, eminiz ki yok satacaktır!

Sıfırı üretilse varı yoğu satıp almak için sıraya gireceğimiz bazı otomobiller:

Alfa Romeo 159 Volkswagen Scirocco Mazda Lantis Honda S2000 Fiat Freemont Saab 9-3 Mercedes-Benz W124 Toyota Avensis Mitsubishi Lancer BMW E39 Fiat Tempra Mazda RX-8 DeLorean DMC-12

Alfa Romeo 159

İtalya'da üretilen en yakışıklı otomobillerden bir tanesi, hiç şüphesiz Alfe Romeo 159 olabilir. 2000'li yılların ortalarına kadar üretilen otomobil, kendine has far ve ızgara tasarımı ile ultra lüks görünüyordu. 1.9 litrelik jet turbo dizel motora sahip olan 159, performanstan da ödün vermiyordu.

Volkswagen Scirocco

Yüksek performans, şık tasarım ve Alman kalitesi. Evet, Volkswagen Scirocco'dan bahsediyoruz. Birkaç yıl üretildikten sonra Golf'ün baskınlığı nedeniyle aramızdan ayrılan Scirocco, Golf'ten bin kat yakışıklı bir arabaydı. 1.4 veya 2.0 litrelik versiyonlarını satın alabileceğiniz otomobil, içine bindiğiniz anda hız yapma isteği uyandırıyordu.

Mazda Lantis

Kendine has far tasarımı, modifiyeye uygun oluşu ve güçlü motoru, Mazda Lantis'i kelimenin tam anlamıyla "kusursuz güzellik" haline getirmişti. Ayrıca 2000'li yılların başından beri üretilmeyen Lantis'in otomatik camları da vardı. Bugün çıksa, milyonlarca kişinin sıraya gireceği modellerden bir tanesi.

Honda S2000

Böyle bir içeriğin olmazsa olmazı, elbette Honda S2000. Coupe ve cabrio yapısıyla kendine hayran bırakan S2000, 2.0 litrelik arkadan itişli motoru ile asfaltı ağlatan bir otomobildi. Bugün Honda S2000 için kurşun atıp kurşun yemeye razı olan tutkunları olduğuna eminiz.

Fiat Freemont

Türkiye'de yaşıyorsunuz ve Amerikan tarzu SUV'lara hayran mısınız? İşte sizin için sunulmuş en güzel seçecek. Fiat Freemont. Nedendir bilinmez ancak çok da tutulmayan SUV hem ulaşılabilir fiyatlarla satılıyordu hem de oldukça lükstü. 2.0 litrelik multijet motorlu aracın 170 beygir gücünde bir canavar olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Saab 9-3

Gerçek otomobil tutkunları, Saab'ın ne kadar kaliteli olduğunu bilir. Piyasaya sürüldüğü dönem için hem teknolojik donanımı açısından hem de sağlamlığıyla kendine hayran bırakan Saab, ne yazık ki yeterince kar ettirmedi. Saab yöneticileri, bu aracı olması gerekenden çok daha sağlam yaptıkları için maliyeti kaldıramadıklarını söylemişlerdi.

Mercedes-Benz W124

Alman otomobil devi Mercedes-Benz hangi aracını yeniden üretse yok satar. Ancak W124'ün yeri bir ayrıydı. Üst düzey konfor sunan otomobil, popüler olduğu yıllarda makam aracı olarak tercih ediliyordu.

Toyota Avensis

Toyota'nın D segment sedan modeli Avensis, özellikle de "Elegant Extra" donanım paketi tercih edildiğinde benzersiz konfor sunuyordu. Birinci sınıf malzemeden üretilen iç kısım, kapı koluna gömülü perdelere bile sahipti. Bu aracı 2013-2020 yılları arasında bizzat kullanmış biri olarak konuşmak gerekirse; 2020 model Toyota Corolla hatchback'in Avensis'in yanında çakma iPhone gibi kaldığını söyleyebilirim.

Mitsubishi Lancer

Şu an pek çoğunuzun gözünün dolduğuna eminiz. Haklısınız da! O güzel arabalar, bir daha hiç üretilmemek üzere tarihe karıştılar. Tarihin en sevilen spor otomobilleri arasında yer alan Mitsubishi Lancer için ne desek az kalır...

BMW E39

BMW'nin aslında 5 Serisi olan E39, çağının ötesindeydi. Koltuk ısıtma ve sunroof gibi özelliklere sahip olan otomobil, BMW'nin böbrek ızgarasını belki de en iyi taşıyan modeldi. Kendine has far tasarımı, bu aracı benzersiz bir hale getiriyordu.

Fiat Tempra

Sıkı takipçilerimiz bilir; otomobil haberlerimizde "gelecekten gelmiş gibi" ve "uzay gemisi gibi" şeklinde tabirler kullanıyoruz. Bu tabirler, 90'lı yıllarda Tempra için kullanılıyordu. Yukarıdaki kaydırılabilir fotoğrafta da görebileceğiniz üzere Tempra, çağının çok ötesinde, tam elektronik konsola sahipti.

Mazda RX-8

Honda S2000 ve Mitsubishi Lancer'dan sonra; böyle bir listenin üçüncü olmazsa olmazı. Özellikle de yarış oyunları tutkunlarının açık ara favorisi olan Mazda RX-8, yüksek performansı ve şık tasarımı ile kendine hayran bırakan bir otomobildi.

DeLorean DMC-12

1985 yılında yayınlanan Geleceğe Dönüş isimli filmde ikonik bir otomobil olarak karşımıza çıkan DeLorean DMC-12, döneminin uzay gemisiydi. Kanat kapıları ile benzersiz bir havaya sahip olan otomobil, 2.8 litrelik motoru ve otomatik vites seçeneği ile hala pek çok kişinin hafızasına kazınmış bir model.

Bonus: Tofaş'ın kuş grubu

Tofaş'ın kuş grubu olarak bilinen Doğan ve Şahin gibi modelleri, Türkiye'de ayrı bir yere sahip. Şirket bugün ister Kartal, isterse Doğan SLX'i piyasaya süreceğini duyursun, Türkiye'de yer yerinden oynar. Özellikle de Doğan SLX'in pek çok kişi için "yerli Ferrari" olarak anıldığını unutmamak gerek. Bir dip not olarak belirtmeden geçmeyeyim; bendeniz Eray Kalelioğlu, bu otomobilleri kullanmam için para verseler, yine de tercih etmem.