Olası bir nükleer patlamadan korunmanın sizce herhangi bir yolu var mı? Bu noktada akla gelen ilk çözüm bir sığınağa sığınmak öyle değil mi? Peki sığınaklar ne kadar koruyucu?

Bir sığınağa girmek insanların gerçekten hayatta kalmasına olanak sağlar mı? Eğer bu mümkünse sığınaklar hangi malzemeden yapılmalı?

Gelin, tüm bu soruların cevaplarını verelim.

Sığınaklar, olası bir nükleer patlama sırasında maalesef can güvenliğini garanti altına almaz.

Sığınağın ne denli etki göstereceği hem bombanın hem de sığınağın kalitesine göre de değişim gösterir. Mesela şimdinin modern nükleer silahları, 20 yüzyılın ortalarındakilerden çok farklı.

1950’lerdeki nükleer bombaların çekirdekleri, radyoaktif elementlerden plütonyum ve izotop uranyum-235’ten yapılıyordu. Ayrıca bunlar fisyon isimli bir işlemle parçalanıyor ve büyük bir patlamaya sebebiyet veriyordu.

Fakat şimdilerde, nükleer patlamalar için hidrojen füzyonuna dayanan bombalar tercih ediliyor. Ayrıca bunlar, daha büyük bir termonükleer patlamayı tetiklemek amaçlı da kullanılabiliyor.

Columbia Üniversitesi’nden Norman Kleiman’a göre bir bombadan eğer 1 km uzaktaysanız, sığınak size yardımcı olabilir.

Ancak bombaya, 1 kilometreden daha yakınsanız patlamanın sebep olduğu basınç veya ısı çevredeki her canlı için çok tehlikeli olacaktır. Ayrıca radyasyon sorununu da unutmamak gerekir.

Bu radyasyon yayılımının önüne geçmek için ise bir sığınak inşa etmek ve bu şekilde korunmak mümkün olur.

Örneğin duvarlar yaklaşık 1-1,5 metre beton, çelik ile kaplanmalı. Ayrıca sığınağın girişinin zikzaklı olmasında fayda var. Çünkü radyasyon genellikle düz çizgiler hâlinde hareket eder. Bu zikzaklı giriş de onun savrulmasına neden olur.

Ayrıca ölümcül bir radyasyon, patlamadan günler sonra bile yayılmaya devam eder. Bu sebeple bu etkilerden korunmak için sığınakta kalmaya devam edilmeli. Bu sürenin kaç günü bulacağı ise aslında sığınağın patlamadan ne kadar uzakta olduğuna bağlı.

Fakat tüm bunlar yine de tamamen güvende ve sağlıklı olduğunuz anlamına gelmez.

Çünkü bir patlamadan ve onun radyasyonundan birkaç kilometre uzakta kalmanız, yalnızca radyasyon zehirlenmesinden korunmanıza katkı sağlar. Eğer o bölgenin yakınlarında kalmaya devam ederseniz, radyasyon uzun vadeli etkilerini göstermeye başlayacağı için farklı sağlık problemleri ile mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

Özetle bir patlamaya, birkaç kilometre uzaklıktaki bir sığınak çok da yardımcı olmaz. Muhtemelen patlamanın basıncı ve ısısı hayatınıza mal olabilir. Ancak eğer patlamadan en az 3 kilometre uzağa inşa edilecek bir sığınak, patlama sebebiyle ortaya çıkan radyasyonun etkilerinden kısa süreliğine de olsa korunmanıza katkı sağlar.

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