İzleyicilerin 'Simpsons' İsyanına Disney'den Açıklama Geldi

Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan Disney+, ilk gününde bazı bağlantı sorunlarıyla gündem olsa da izleyicilerin oldukça farklı bir konuda daha şikâyetleri vardı. Animasyon dizisi Simpsons’ın ekran formatını değiştirerek yayınlayan Disney, birçok görsel şakanın kaybolduğu için yoğun şekilde eleştirilmişti. Bir süre sessizliğini koruyan şirketten bugün bir açıklama geldi.

12 Kasım tarihinde ABD, Kanada ve Hollanda'da izleyicilerle buluşan yeni yayın servisi Disney+'ta ilk gün yoğun talep nedeniyle bağlantı sorunları yaşanmış, kullanıcılar sosyal medya hesaplarından Disney'i mesaj yağmuruna tutmuş ve şirket, bu sorunların kısa süre içinde çözüleceğini söylemişti. Disney, söylediği gibi sözünü tuttu ve bağlantı sorunları ortadan kalkmış gibi görünüyor ancak şimdi bazı izleyiciler, Disney'i çok farklı bir konu için eleştiriyor.

Bilindiği üzere animasyon dizisi Simpsons’ın bölümleri, FXX’te 4:3 ekran formatında yayınlanıyordu ancak Disney, yeni yayın platformunda bölümleri 16:9 geniş ekran formatında sunuyor. Dizinin sıkı takipçileri de bu konuda oldukça kızgın çünkü Disney'in bu ekran formatına geçişte kırptığı bölümler, bazı görsel esprilerin kaybolmasına neden oluyordu. İlk yayın gününden bu yana gelen eleştirilere yanıt vermeyen Disney, bugün açıklama yaparak dizinin takipçilerini mutlu etti.

Disney: Simpsons’ın ekran formatı 2020'de düzeltilecek

Disney, yaptığı açıklamayla dizinin yayın formatının orijinal hâli olan 4:3'e geri döndürüleceğini açıkladı ancak bu düzeltme için gösterilen tarih 2020 yılı. Dolayısıyla platformdaki Simpsons bölümleri, en az 1,5 ay daha 16:9 geniş ekran formatında yayınlanacak.

30 sezonda görsel anlamda tutarlılık sağlamak için 16:9 geniş ekran formatına geçiş yaptıklarını açıklayan Disney, zaman içinde kullanıcılara yeni özellikler ve ek görüntüleme seçenekleri sunacaklarını da ekledi. Belki de isteyen kullanıcıların format değişikliği yapmaları için ek bir özellik gündeme gelebilir ancak bunu zaman gösterecek.

2008'de televizyon yayınlarına başlanan dizi, o dönemden itibaren 16:9 geniş ekran formatında yayınlanıyor. Bu zaman dilimi, dizinin 20. sezonuna karşılık geliyor. Yani Disney, 20. sezona kadar olan tüm bölümleri orijinal ekran formatına geri döndürecek. Son olarak hatırlatalım; Disney+, 19 Kasım'da Avustralya, Yeni Zelanda ve Porto Riko'da; 31 Mart 2020'de de İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da yayın hayatına başlayacak.