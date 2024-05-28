Singapur Sokaklarında Neden Hiç Çöp Bulunmuyor? Uyguladıkları Strateji "Çok Mantıklıymış." Dedirtecek!

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Singapur sokaklarında çöp görmek neredeyse imkânsız. Peki, bu küçük ada ülkesi çöp sorununu nasıl bu kadar etkili bir şekilde çözmüş olabilir?

Önceden Singapur'da çöp sorununun, büyük bir problem olduğunu biliyor muydunuz?

Ancak kendileri, çöplerle başa çıkmanın oldukça mantıklı bir yöntemini buldular! Peki nedir bu yöntem?

Singapur’da çöpler, öncelikle toplanıp yakma tesisine götürülüyor.

Singapur Çöp Adası

Burada çöpler 1000 dereceyi aşan sıcaklıkta yakılıyor ve neredeyse tamamı kül hâline getiriliyor. Daha sonra küller, okyanus sularına karışmayan bir su kütlesine taşınıyor.

Bu yöntemle Singapur'da "çöp adası" olarak bilinen bir ada oluşturulmuş durumda.

Çöp ada deyince aklınıza hemen kokuşmuş bir yer gelmesin çünkü ada çok temiz! Hatta üzerinde ağaçlar ve bitkiler bile yetişebiliyor.

Tek dezavantajı zararlı gazlar ve kalan kül.

Singapur sokakları

Ancak Singapur bu sorunları da çözmeyi başarmış durumda. Filtreleme sistemleri sayesinde hava oldukça temiz kalırken kül güvenli bir şekilde depolanıyor.

Ayrıca yakma sürecinde açığa çıkan ısı, elektrik üretimi için kullanılarak binlerce eve enerji sağlıyor.

Singapur sokakları

Singapur’un çöp yönetim stratejisi, dünya için önemli bir örnek teşkil ediyor. Çevresel etkileri en aza indirerek maliyet etkin bir şekilde çöpü yönetmek mümkün.

Yakma ve filtreleme yöntemi, gelecekte artacak çöp miktarına karşı etkili bir çözüm olabilir gibi.

Kaynaklar: Medium, expatica

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