Sivrisineklerin COVID-19 Bulaştırma İhtimaliyle Var mı?

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yaz aylarının gelmesiyle iyice merak edilen sivrisineklerin koronavirüse etkisi konusuna açıklık getirdi. Kara, bugünkü bilgilere göre sivrisineklerin COVID-19 bulaştırmadığını söyledi.

2020’nin ilk 5 ayı, tüm dünyada koronavirüs pandemisiyle mücadele içinde geçti. Yavaş yavaş havalar ısınmaya başladı ve salgının nereye gideceği hala tam anlamıyla kestirilemiyor. En çok merak edilen konular arasında ise sivrisineklerin virüsün yayılımına etkisi olup olmayacağı var.

Sıcakların başlamasıyla birlikte sivrisinek gibi haşereler yaygınlaşır. İnsandan insana virüs taşıma tehlikesi bulunan bu canlılar korkutucu senaryolara neden olabilir. Konu hakkında açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sivrisineklerinin koronavirüsün yayılımına etkisi hakkında açıklama yaptı.

Sivrisinek konusuna açıklık getiren Kara, “COVID-19, bugünkü bilgilerimize göre sivrisinekler veya ev sinekleri ile bulaşmıyor. Esas olarak; konuşurken, öksürürken, hapşırırken ağız ve burnumuzdan çıkardığımız küçük damlacıklar ile bulaşmakta. Ayrıca virüs ile kirlenmiş yüzeylere dokunma sonrası ellerimiz ile bulaşabilir” dedi.

Sivrisinek nasıl hastalık bulaştırır?

Sivrisinekler, insandan insana kan taşıdıkları için hastalık bulaştırabilirler. Bu hastalıklar sarıhumma, fil hastalığı ya da sıtma gibi hastalıklardır. Yine kanla bulaşan ve AIDS’e neden olan HIV virüsü ise sivrisinekler üzerinde gelişme ortamı bulamaz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü ise kandan ziyade solunum yoluyla bulaşır. Bu sebeple ağız ve burun bölgenizi korumanız gerekir. Ayrıca elinizle ellediğiniz yüzeylerde bulunan virüsler de elinizi sonradan yüzünüze götürdüğünüz için virüs için uygun ortam oluşturur.

Türkiye’de son durum ne?

Ülkemizde son haftalarda düzenli bir düşüş gözlemleniyor. Vaka sayısında önceki döneme göre düşüş yaşanırken, iyileşen sayısı da büyük bir hızla artıyor. Vefat sayıları da aynı oranda düşüşte. Ülkemizde bugüne kadar açıklanan verilere baktığımızda ise 135.569 kişinin koronavirüse yakalandığını görüyoruz. Bu kişilerden 3.689’u hayatını kaybederken 86.396 vatandaşımız ise iyileşti.