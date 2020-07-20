Sivrisinekten COVID-19 Bulaşmayacağı Kanıtlandı

İnsandan insana gelip hastalık yaymasıyla bilinen sivrisineklerin COVID-19 virüsünü taşıyamadığı bilimsel bir makalede kanıtlandı. Sivrisineklerin vücudunda, yaydığı parazit hastalıklarının aksine virüslerin yaşayamadığı açıklandı.

Yaz aylarının en sıkıntılı şeylerinden biri sıcak havalarla birlikte gelen sivrisineklerdir. Sürekli etrafımızda uçup kanımızı emmek için fırsat kollayan bu canlılar, koronavirüs pandemisi nedeniyle daha da fazla korku salmaya başladı. Bir süre önce Dünya Sağlık Örgütü, sivrisineklerden COVID-19 yayılmadığını söylemişti, ancak ortada tam bir çalışma yoktu. Son olarak da sivrisineklerin koronavirüs taşımadığı kanıtlandı.

Kansas Eyalet Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, sivrisineklerin COVID-19’u taşıma ihtimallerinin söz konusu olmadığı açıklandı. Bu araştırmanın öncesinde DSÖ de konuya ilişkin bir açıklama yapmış ve “COVID-19’un sivrisinekler ile bulaştığına dair bugüne kadar herhangi bir bilgi veya kanıt çıkmamıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Bilimsel makale olarak yayınlandı

Araştırmacı Stephen Higgs ve ekibi tarafından yapılan bu araştırma sonucu, Scientific Reports dergisinde de yayınlandı. Yayınlanan rapora göre SARS-CoV-2 virüsü, olağanüstü durumlarda bile sivrisineklerde çoğalmıyor. Bu sebeple de sivrisineklerin insanlara bu virüsü bulaştırma ihtimali ortadan kalkıyor. Aynı zamanda araştırmacılara göre, şu ana kadar sivrisinek sebebiyle COVID-19’a yakalanan herhangi bir hasta yok.

Başka hastalıklar taşıyorlar

Sivrisinekler belki koronavirüs taşımıyorlar, ancak insanlardan insanlara uçup kanlarını emdikleri için bazı hastalıklara sebep olabiliyorlar. Bu hastalıkların başında sarıhumma, fil hastalığı, sıtma gibi önemli parazitler geliyor. Dünyanın en tehlikeli virüslerinden olan HIV virüsünün ise sivrisinekler tarafından taşınamadığı biliniyordu. Uzmanların araştırmasına göre sivrisineklerde virüsler biyolojik olarak üreyemedikleri için insanlara ulaşamıyor.

Elbette sivrisineklerin koronavirüsü yaymadığı açıklanmış olsa da bizler önlemlerimizi almaya devam etmeliyiz. Bu virüs belki sivrisinekten insana bulaşmıyor olabilir, ancak insandan insana bulaşmaya devam ediyor. Bu sebeple maske, el yıkama gibi önlemleri alıp yüzeylere dokunmamaya özen göstermeliyiz.