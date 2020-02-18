Windows 10’da Siyah Ekran Sorunu Nasıl Çözülür?

Windows 10 kullanıcılarının, özellikle de masaüstü bilgisayar kullananların en büyük kabusu olan siyah ekran sorunu ile ilgili bilmeniz gereken tüm ayrıntıları ve kolay çözümleri sizin için anlattık.

Çalışmak ya da bir şeyler izlemek için bilgisayarınızın açma tuşuna bastınız ve çalışmaya başladı. Ancak ekran bir türlü gelmiyor veya tam bilgisayarınızı kullandığınız anda, çalışmasına rağmen, ekran siyaha dönüyorsa ciddi bir sorunla karşı karşıya olabilirsiniz. Siyah ekran sorunu, Windows 10 kullanıcılarının, özellikle de masaüstü bilgisayar kullanmayı tercih edenlerin başına çok sık gelmeyen, fakat geldiği zaman oldukça sinir bozucu olan bir sorundur.

Windows 10 sürümüne özel olmasa da, geri dönüşler incelendiği zaman Windows 10 kullanıcılarının birden çok kez siyah ekran sorunu yaşadığı görülüyor. Siyah ekran sorununun çözümü için uygulayabileceğiniz birkaç basit yöntem var. Windows 10 ve sürücü güncellemelerinden ya da bağlantılarınızdan kaynaklı yaşayabileceğiniz siyah ekran sorununun çözümü için bu yöntemlerden, en uygun olan yöntemi bularak uygulayabilirsiniz.

Siyah ekran sorununun nedenleri:

Windows 10 kullanıcıları bilgisayarı açtıkları sırada ya da tam kullanım esnasında karşılarına bir anda siyah ekran çıktığını görebilirler. Böyle bir siyah ekran sorunu yaşamanın birkaç temel nedeni vardır. Bu nedenlerden biri bilgisayarın içinde bulunan dahili bir bağlantının hasar görmesidir. Böyle bir durumda kullanıcının yapabileceği bir şey yoktur. Tabletlerde ya da dizüstü bilgisayarlarda görülen bu durumun çözümü için cihazın yetkili servisiyle görüşülmelidir.

Windows 10 siyah ekran sorununun en sık görülen nedenlerinden bir tanesi de harici monitör ya da harici grafik kart bağlantı sorunudur. Harici bağlantı sağlayan kabloların içinde bir temassızlık ya da bağlantı noktalarında bir temassızlık olabilir, belki de harici kablo yanlış girişe takılmış olabilir. Diğer bir siyah ekran sorunu nedeni ise ekranı başka bir cihaza kablosuz olarak yansıtmadır. Böyle bir durumda ne cihazınızda ne de yansıttığınız ekranda bir görüntü oluşmaz, yalnızca siyah ekran görürsünüz.

Siyah ekran sorununun çözümleri:

Harici bağlantı nedenine çözüm:

Bilgisayarınızı dahili bir bağlantı kablosuyla bağladığınız monitörde siyah ekran sorunu yaşıyorsanız, harici bağlantı kablolarının güç aktardığından emin olmalısınız. Kabloyu, bilgisayarın doğru çıkışına, montörün doğru girişine bağladığınızdan emin olun. Birden fazla video çıkışı olan bilgisayarda bu durum sıkça görülebilir. Bilgisayarı uyandırmak için bir tuşa basın ya da mouseunuzu hareket ettirin. Eğer ekran uyanıyorsa sorun temassızlık olabilir, böyle bir durumda farklı bir bağlantı kablosu kullanarak sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Monitör bağlantısından eminseniz, parlaklık ayarlarını kontrol edin, belki sadece parlaklık ayarınız düşüktür. Harici bir grafik kartı kullanıyorsanız, aynı kontrolleri bu bağlantı kablosu için de uygulayın. Eğer harici grafik kartınızdan, monitörünüzden ve bağlantı kablolarınızdan eminseniz, grafik kartınızı ya da monitörünüzü başka bir bilgisayara bağlayarak sorun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu donanımlarda bir sorun varsa cihazın yetkili servisine danışmalısınız.

Ekran yansıtma nedenine çözüm:

Bilgisayarınızı ya da Windows 10 işletim sistemine sahip tabletinizi kablosuz olarak başka bir ekrana yansıttıysanız ve siyah ekran sorunu yaşıyorsanız, bunun nedeni cihazın yansıttığınız ekranı algılamaması olabilir. Sorunu Windows 10 işletim sistemine sahip tabletinizde yaşıyorsanız, ‘ses açma ve kısma’ tuşlarına aynı anda üç kere art arda basın. Ekran uyanacak, yansıttığınız ekranı yeniden algılamaya ve bağlanmaya çalışacaktır.

Eğer siyah ekran sorununu bilgisayarınızda yaşıyorsanız, yansıtma ekranı menüsünü açmak için Windows tuşu + P kombinasyonunu tuşlayın. Karşınıza yansıtma ekranı menüsü çıkacak ve ekranınız uyanmış olacaktır. Ekran yansıtma seçenekleri arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını, seçim yapmak için ise Enter tuşunu kullanabilirsiniz.

Donanımlar ve güncellemeler nedenine çözüm:

Siyah ekran sorunu yaşadığınız Windows 10 bilgisayarınıza birden çok donanım bağlıysa eğer, soruna bunlardan biri de neden oluyor olabilir. Siyah ekran sorunu yaşadığınız zaman tüm donanımların bilgisayarınızla olan bağlantısını kaldırın ve bilgisayarı yeniden başlatın. Eğer sorunsuz bir şekilde açılıyorsa, sorunun nedeni bu harici donanımlardan biri olabilir. Nedenin tam olarak hangisi olduğunu bulmak için deneme yanılma yöntemini kullanmalısınız. Yani tek tek bağlayarak bilgisayarınızı çalıştırmalısınız.

Bilgisayarınıza bağlı olan donanımlara özel sürücü güncellemeleri gelir. Söz konusu sürücü güncellemelerini yapmadığınız takdirde o donanım siyah ekran sorunu gibi problemlere neden olabilir. Aynı şekilde belki işletim sisteminize uygun olmayan bir sürücü güncellemesi yaptıysanız da, böyle bir sorunla karşı karşıya gelebilirsiniz. Sorunun nedenini tespit edin ve ya güncellemeyi yükleyin ya da güncellemeyi kaldırın.

Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızda ya da tabletinizde yaşanan siyah ekran sorununun temel nedenleri ve çözümleri bu şekilde. Sizin cihazınızda oluşan sorunun nedenini bulduktan ve çözümü uyguladıktan sonra sorunu ortadan kaldırmış olacaksınız. Eğer tüm yöntemleri doğru bir şekilde uyguladıysanız fakat buna rağmen sorun devam ediyorsa, cihazınızı mutlaka yetkili servisine götürün.