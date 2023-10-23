Qualcomm’un bu hafta tanıtmasını beklediğimiz yeni amiral gemisi mobil işlemci Snapdragon 8 Gen 3’ün özellikleri sızdırıldı. Xiaomi 14 ve Samsung Galaxy S24’te göreceğimiz çip seti, yapay zekâ özellikleriyle dolu olarak gelecek

Qualcomm, amiral gemisi Android telefonlarda göreceğimiz yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3’ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sektörden gelen sızıntılara göre teknoloji devi, yeni çip setini bu hafta tanıtabilir.

Snapdragon 8 Gen 3’ün tanıtım tarihi hakkında resmî bir açıklama bulunmasa da işlemci hakkında bilgiler gelmeye başladı. MSPoweruser tarafından paylaşılan bir haber de yeni yonga setinin özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

Snapdragon 8 Gen 3, yapay zekâ özellikleriyle dolu olacak

Sızıntıya göre yeni işlemci, birçok kullanışlı yeniliği beraberinde getirecek. Videolardan objeleri kaldırma, fotoğraftaki bölgeleri genişletme ve sahte arka planlar oluşturma da dahil birçok yapay zekâ destekli kamera özelliği göreceğiz.

Bunun yanı sıra yonga setinin çeşitli yapay zekâ modellerini destekleyecek şekilde geleceği de iddia ediliyor. Bunlar arasında metinden görüntü oluşturma aracı Stable Diffusion ve Meta’nın dil modeli Llama 2 gibi modellerin yer alacağı gelen bilgiler arasında. Stable Diffusion’ı çalıştırma özelliğini Snapdragon 8 Gen 2’de de görmüştük.

Yapay zekâ dışında işlemcide diğer birçok iyileştirmeyi de göreceğiz. Sızıntılar, önceki nesilden %30 daha hızlı CPU, %25 daha hızlı GPU, 240 FPS oyun desteği, daha gelişmiş ışın izleme, Dolby HDR fotoğraf çekimi, gece görüşlü videolar gibi yeniliklerle karşılaşacağımızı gösteriyor.

Snapdragon 8 Gen 3'ü, büyük ihtimalle 2024’ün başlarında çıkması beklenen Samsung Galaxy S24’te göreceğiz. Ayrıca bazı söylentiler, bu hafta tanıtılacak Xiaomi 14 serisinde de çipin kullanılacağını söylüyor. Bunlar dışında Google’ın Tensor çiplerini kullanan Google Pixel haricindeki diğer amiral gemisi Android telefonlarda da göreceğiz. Kesin bir bilgi olmasa da yeni işlemcinin Qualcomm’un yarın gerçekleştireceği etkinlikte tanıtılma olasılığı çok yüksek.